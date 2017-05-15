Фото недели: от Макрона до майского снега

15 мая 2017, 11:57 Комментарии

В Елисейском дворце состоялась инаугурация нового французского президента Эммануэля Макрона, а российский лидер Владимир Путин принял участие в шествии Бессмертного полка.

В штаб-квартире компании Alibaba в Ханчжоу (Китай) провели массовую свадьбу сотрудников, а на побережье Иссык-Куля прошел ежегодный международный марафон Run the Silk Road.

В Таиланде отпраздновали день Весак, а студенты государственного университета Медана в Индонезии организовали показ своих коллекций одежды.

В Москве выпал снег, а индийские дети, спасаясь от жары, купаются на реке Ямуна.

В Сан-Кристобале (Венесуэла) продолжается противостояние полиции и граждан, протестующих против президента, а в Киеве завершился финал конкурса "Евровидение-2017".