В Кыргызстане предлагают разводить кроликов для экспорта в Китай

15 мая 2017, 11:42 Комментарии

Российские предприниматели обратились в «Деловой союз Евразии» с просьбой помочь им найти фермеров на территории Кыргызстана, которые занялись бы разведением кроликов. Об этом на пресс-конференции сказала исполнительный директор Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии" Людмила Осетрова.

Российские партнеры предлагают разводить кроликов по российской технологии. Потребность китайского рынка составляет, по предварительным данным, не менее 100 тонн мяса в неделю.

"В настоящее время проект находится на первой фазе реализации. Нам было сложно найти фермеров, готовых заняться этим направлением. В данное время мы испытываем сложности с объемами поставок, поскольку 100 тонн кроличьего мяса — это очень большая цифра. Но мы уверены, что все эти вопросы решаемы», — рассказала Осетрова.

Известно, что фермерские хозяйства, ориентированные на экспорт кроличьего мяса, будут расположены в Чуйской области.

В целях развития данного направления российские предприниматели готовы инвестировать средства в Кыргызстан — 90% от всей суммы вложений. Инвестиции предпринимателей из Кыргызстана составят всего 10%.

Кроме того, через «Деловой союз Евразии» ведутся переговоры по созданию совместных предприятия промышленного производства — по упаковке сухофруктов в Баткенской области, по производству экоудобрений — в Таласской области. Также есть заявки от фермеров на строительство тепличных хозяйств.