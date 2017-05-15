 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Обрушение аттракциона в Оше: возбуждено уголовное делоОбрушение аттракциона в Оше: возбуждено уголовное делоУровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КРУровень рек поднимается — возможно подтопление домов в ряде сел КР

В Кыргызстане предлагают разводить кроликов для экспорта в Китай

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425928-ru.html

Похожие новости

Контрабанду на 1,5 млн сомов не пустили в Кыргызстан из Таджикистана

Инвесторы опасаются вкладывать средства в Кыргызстан из-за теневой экономики

В горных районах Кыргызстана селеопасно, ожидается повышение уровня воды на реках

Почти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещание

Министр экономики Кыргызстана в Пекине подписал два важных документа

15 мая 2017, 11:42       Комментарии

Российские предприниматели обратились в «Деловой союз Евразии» с просьбой помочь им найти фермеров на территории Кыргызстана, которые занялись бы разведением кроликов. Об этом на пресс-конференции сказала исполнительный директор Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии" Людмила Осетрова.
Российские партнеры предлагают разводить кроликов по российской технологии. Потребность китайского рынка составляет, по предварительным данным, не менее 100 тонн мяса в неделю.
"В настоящее время проект находится на первой фазе реализации. Нам было сложно найти фермеров, готовых заняться этим направлением. В данное время мы испытываем сложности с объемами поставок, поскольку 100 тонн кроличьего мяса — это очень большая цифра. Но мы уверены, что все эти вопросы решаемы», — рассказала Осетрова.
Известно, что фермерские хозяйства, ориентированные на экспорт кроличьего мяса, будут расположены в Чуйской области.
В целях развития данного направления российские предприниматели готовы инвестировать средства в Кыргызстан — 90% от всей суммы вложений. Инвестиции предпринимателей из Кыргызстана составят всего 10%.
Кроме того, через «Деловой союз Евразии» ведутся переговоры по созданию совместных предприятия промышленного производства — по упаковке сухофруктов в Баткенской области, по производству экоудобрений — в Таласской области. Также есть заявки от фермеров на строительство тепличных хозяйств.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум