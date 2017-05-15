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На форуме "Один пояс - один путь" Минэкономики КР подписало два документа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359835_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425927-ru.html

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Президент А.Атамбаев переговорил с президентом России В.Путиным на полях международного форума

15 мая 2017, 11:24       Комментарии

В городе Пекин (КНР) 14-15 мая проходит международный Форум "Один пояс - один путь". Мероприятие посвящено китайским проектам "Экономический пояс Шёлкового пути" и "Морской путь XXI века".
В работе форума, проходящего в столице Китайской Народной Республики, принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций, в частности высшее руководство 28 стран, Общее число участников форума более тысячи человек.
В рамках данного форума Министерство экономики КР подписало два документа:
<li>Программу сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР. Программу сотрудничества подписали главы соответствующих ведомств Арзыбек Кожошев и Чжун Шань.</li><li>Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества. Меморандум подписали А. Кожошев и Хэ Лифэн.</li>
Необходимо отметить, что Китайская Народная Республика на протяжении многих лет была и продолжает оставаться для Кыргызстана одним из основных торговых и инвестиционных партнеров и занимает в общем товарообороте первое место по итогам 2016 года. В 2015 году внешнеторговый оборот между двумя странами составил 1,5 млрд долларов США и увеличился на 45,5%, в том числе экспорт составил – 80,1 млн долларов (рост в 2,2 раза), импорт – 1 млрд 468,4 млн долларов (рост на 42,7%).

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