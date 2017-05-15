Школьники из КР стали третьими на 51-й международной олимпиаде по химии

15 мая 2017, 11:32 Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовую медаль в 51-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая прошла в г. Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В Олимпиаде приняли участие семь школьников из разных регионов республики, которых сопровождали учителя Бакыт Боркоев и Калыйпа Салиева. По итогам конкурса ученик 11-го класса Абдыкерим уулу Эржигит (Ош) и ученик 10-го класса Батырбеков Ильяс (Талас) завоевали бронзовые медали. Они успешно справились с двумя теоретическими заданиями и практическим заданием олимпиады.

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с призерами олимпиады и их педагогами.

На встрече с министром юные "химики" отметили, что они намерены в будущем заниматься наукой и уже сейчас у них есть видение по развитию отечественной науки.

"Наука в Кыргызстане находится в сложной ситуации и одна из серьезных проблем – это отсутствие молодых ученых. Сейчас есть концепция, разработанная правительством КР, есть поручение президента нашей страны по реформированию сферы науки. Я думаю, такие молодые люди, как вы, внесут свой вклад в развитие страны", - сказала Кудайбердиева.

Отметим, в международной олимпиаде в Астане участвовали 120 учащихся выпускных классов – победители и призеры национальных химических олимпиад из 22 стран.