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Школьники из КР стали третьими на 51-й международной олимпиаде по химии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359837_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425926-ru.html

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15 мая 2017, 11:32       Комментарии

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовую медаль в 51-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая прошла в г. Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
В Олимпиаде приняли участие семь школьников из разных регионов республики, которых сопровождали учителя Бакыт Боркоев и Калыйпа Салиева. По итогам конкурса ученик 11-го класса Абдыкерим уулу Эржигит (Ош) и ученик 10-го класса Батырбеков Ильяс (Талас) завоевали бронзовые медали. Они успешно справились с двумя теоретическими заданиями и практическим заданием олимпиады.
Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с призерами олимпиады и их педагогами.
На встрече с министром юные "химики" отметили, что они намерены в будущем заниматься наукой и уже сейчас у них есть видение по развитию отечественной науки.
"Наука в Кыргызстане находится в сложной ситуации и одна из серьезных проблем – это отсутствие молодых ученых. Сейчас есть концепция, разработанная правительством КР, есть поручение президента нашей страны по реформированию сферы науки. Я думаю, такие молодые люди, как вы, внесут свой вклад в развитие страны", - сказала Кудайбердиева.
Отметим, в международной олимпиаде в Астане участвовали 120 учащихся выпускных классов – победители и призеры национальных химических олимпиад из 22 стран.

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