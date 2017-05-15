Проект "Таза Коом" будет финансироваться за счет донорских средств

15 мая 2017, 11:38 Комментарии

Проект "Таза Коом" пока не имеет определенного источника финансирования. Об этом сегодня, 15 мая, на пресс-конференции сообщил глава Госкомитета информационных технологий Бакыт Шаршембиев.

Он рассказал, что на днях была утверждена структура Совета по реализации проекта "Таза Коом". В него вошли восемь человек – это представители Верховного суда, Совета безопасности, Жогорку Кенеша, экспертного и бизнес-сообщества. Председателем совета является премьер-министр, сопредседателем – руководитель аппарата президента.

По его словам, проект будет финансироваться за счет зарубежных доноров, из бюджета средства выделяться не будут. Он отметил, что пока нет конкретных договоренностей с какой-либо донорской организацией, однако, заверил он, международные партнеры-доноры выражают заинтересованность в реализации проекта. 30 мая в Бишкеке пройдет конференция, на которую приглашены международные донорские и финансовые организации, а 11 июня будет еще одна встреча уже с участием генсека ООН, который посетит Кыргызстан в эти дни.

На вопрос о том, что будет, если доноры не выделят средства, Шаршембиев заверил: "Доноры заинтересованы и много предложений поступает".

Предварительную стоимость проекта Шаршембиев не озвучил, отметив только, что на первый этап проекта потребуется около $50 миллионов.