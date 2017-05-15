Депутат ЖК Асылбек уулу Дамирбек переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы

15 мая 2017, 11:36 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В рамках прошедшего Чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Индии, 11 мая 2017 года состоялся Конгресс Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC). Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Основной темой собрания было избрание президента и вице-президентов AAWC.

В выборах участвовали 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента путем голосования избрали 6 вице-президентов и 1 президента AAWC.

Отметим, что депутат Жогорку Кенеша, первый вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбек (фракция "Кыргызстан") был вновь переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы. Президентом был избран Даулет Турлыханов (Казахстан). Ранее эту должность занимал президент федерации борьбы Кореи Чанг Кью Ким.