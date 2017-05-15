 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Проект "Таза Коом" будет финансироваться за счет донорских средствПроект "Таза Коом" будет финансироваться за счет донорских средствПочти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещаниеПочти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещание

Депутат ЖК Асылбек уулу Дамирбек переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425924-ru.html

Похожие новости

Депутаты предлагают поправки в закон об ОТРК

Алмазбек Атамбаев принял вице-президента ТПП СУАР Китая Ми Эньхуа

Макрон вступил в должность президента Франции

А.Атамбаев обсудил с вице-президентом ТПП СУАР КНР вопросы реализации конкретных проектов в КР

Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой Азии по борьбе

15 мая 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В рамках прошедшего Чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Индии, 11 мая 2017 года состоялся Конгресс Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC). Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.
Основной темой собрания было избрание президента и вице-президентов AAWC.
В выборах участвовали 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента путем голосования избрали 6 вице-президентов и 1 президента AAWC.
Отметим, что депутат Жогорку Кенеша, первый вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбек (фракция "Кыргызстан") был вновь переизбран на должность вице-президента Азиатского совета Объединенного мира борьбы. Президентом был избран Даулет Турлыханов (Казахстан). Ранее эту должность занимал президент федерации борьбы Кореи Чанг Кью Ким.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум