Депутаты предлагают поправки в закон об ОТРК

15 мая 2017, 11:11 Комментарии

Группа депутатов ЖК предлагает внести поправки в закон об Общественной телерадиовещательной корпорации. Соответствующий проект закона они вынесли на общественное обсуждение. Законопроектом предлагается внести поправки в статью 4, в которой уточняется, что корпорация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, имущество, закрепленное за ней на праве хозяйственного ведения, собственную символику,печать с изображением Государственного герба КР и наименованием на государственном и официальном языках.

Корпорация, а также организации, предприятия и подразделения, входящие в ее состав, не подлежат приватизации.

Запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность корпорации, кроме случаев предусмотренных законодательством КР.

Вещание в аналоговом и/или цифровом пакете телерадиоканалов корпорации допускается в соответствии с законодательством КР.

Корпорация не может быть использована для пропаганды и агитации, за исключением предвыборной агитации, осуществляемой в соответствии с законодательством КР о выборах и референдумах.

Финансирование из государственного бюджета не может служить основанием для вмешательства органов государственной власти в общественное вещание.

Предлагается внести поправки, касающиеся основной задачи корпорации, ее обязательств и прав. Также предлагается уточнить, что у распространяемой рекламы должно быть специальное отличие. Реклама должна четко отделяться от других частей программы визуально - на телевидении, звуком - на радио. Также реклама не должна влиять на содержание программ, а рекламодатели - на независимость общественного вещателя.

Согласно проекту закона, высшим органом управления корпорации является наблюдательный совет, основной функцией которого является обеспечение соблюдения корпорацией целей, определенных настоящим законом и уставом корпорации.

Генеральный директор является исполнительным органом управления корпорации, который осуществляет текущее руководство ее деятельностью в порядке, установленном законом и уставом корпорации.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации, создается ревизионная комиссия в соответствии с уставом корпорации.

Дополнены критерии, по которым полномочия члена совета могут быть досрочно прекращены. Так, досрочное прекращение полномочий производится:

- по собственному заявлению члена совета;

- в случае смерти или болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена совета;

- при выходе из гражданства КР, принятии гражданства другого государства;

- в случае отсутствия без уважительных причин 2 раза подряд на заседаниях Совета;

- в случае нарушения уголовного законодательства КР и вступления в силу приговора суда;

- в случае осуществления деятельности, несовместимой или противоречащей статусу члена совета.

Наблюдательный совет при подтверждении оснований для досрочного прекращения полномочий члена совета в десятидневный срок принимает решение об уведомлении профильного комитета ЖК КР.

Не позднее 30 дней с даты получения уведомления, профильный комитет ЖК обязан принять меры по объявлению конкурса на замещение вакантной должности члена совета.

Председатель совета в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения профильным комитетом распространяет информацию в СМИ о наличии вакантного места.

Назначение нового члена совета осуществляется ЖК КР по представлению той стороны, номинантом которой являлся член совета, чьи полномочия досрочно прекращены (представители президента, ЖК КР и гражданского общества).

Лица, состоящие в религиозных организациях и/или занимающие в них должности, не могут быть членами совета.

Предлагается сократить сроки объявления ЖК о выдвижения кандидатов в состав совета с 3 до 1 месяца.

Совет возглавляется председателем, который избирается советом сроком на 1 год из числа его членов большинством голосов.

Изменения коснулись и полномочий совета. Так, совет вправе утверждать:

- устав корпорации, регламент совета, редакционную политику вносить изменения и дополнения в иные внутренние документы, регулирующие деятельность Корпорации;

- годовой бюджет корпорации и финансово-хозяйственный план деятельности;

- годовой отчет генерального директора о деятельности корпорации;

-предельную штатную численность корпорации в рамках фонда оплаты труда;

- избирать на конкурсной основе ген директора и освобождать его от занимаемой должности;

- выражать недоверие председателю совета и принимать решение по его отзыву;

- давать согласие на назначение гендиректором его заместителей;

- давать согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию филиалов и представительств корпорации;

- заслушивать отчеты должностных лиц корпорации об использовании финансовых средств, имущества и других активов корпорации.

При досрочном освобождении гендиректора от занимаемой должности, исполняющим обязанности назначается один из его заместителей.

Наблюдательному совету запрещается вмешиваться в текущую редакционную и кадровую деятельность общественного телевидения и радио.

Отмечается, что деятельность членов совета может финансироваться из внебюджетных средств корпорации в соответствии с законодательством. Членам совета возмещаются расходы, включая транспортные и суточные, понесенные в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В проекте закона также прописаны обязанности генерального директора. Уточняется, что гендиректор избирается Наблюдательным советом по конкурсу сроком на 4 года открытым голосованием. Если ни один из кандидатов не набрал установленное количество голосов, проводится второй тур конкурса на этом же заседании совета. На голосование вносятся кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов с первой и второй позиции. В случае, если при повторном голосовании ни один из кандидатов вновь не наберет установленное количество голосов, то конкурс признается несостоявшимся и объявляется новый конкурс.

Генеральный директор может быть избран на два срока подряд.

Гендиректор, его заместители и руководители структурных подразделений корпорации не могут являться членами политических партий и/или религиозных организаций и/или занимать должности в общественно-политических и/или религиозных организациях.

Гендиректор освобождается от занимаемой должности в случаях:

- истечения срока полномочий Генерального директора;

- подачи заявления об отставке по собственному желанию председателю совета корпорации;

- выхода из гражданства КР, принятии гражданства другого государства;

- признания его недееспособным или ограниченнодееспособным;

- совершения уголовно-наказуемого деяния, установленного приговором суда, вступившим в законную силу;

- неутверждения годового отчета о деятельности корпорации;

- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством КР.

При неутверждении годового отчета освобождение гендиректора осуществляется на отдельном заседании совета двумя третями голосов от общего числа членов совета.

Кроме того, предлагается прописать, что корпорация предоставляет бесплатное эфирное время президенту КР, спикеру ЖК, премьер-министру КР и председателю Верховного суда КР для официальных выступлений в соответствии с законодательством страны.

Корпорация имеет право передавать парламентские слушания и заседания ЖК КР и правительства, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, как в записи, так и в прямом эфире на безвозмездной основе.

Гражданин или юридическое лицо, в отношении которых были распространены сведения, не соответствующие действительности, нарушающие их права и законные интересы и/или унижающие честь, достоинство и деловую репутацию лица, имеют право на опровержение и/или ответ (комментарий, либо собственное толкование обстоятельств дела) в программах и передачах корпорации. Порядок осуществления права на опровержение и ответ регулируется в соответствии с требованиями законодательства КР.

Инициаторами законопроекта выступают депутаты Аида Касымалиева (СДПК), Жылдыз Мусабекова (СДПК), Жанар Акаев (СДПК), Тазабек Икрамов ("Онугуу-Прогресс"), Рыскелди Момбеков (СДПК), Наталья Никитенко ("Ата Мекен") и Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт").