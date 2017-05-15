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ТИК Бишкека объявляет о формировании резервов участковых избирательных комиссий

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425922-ru.html

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15 мая 2017, 11:19       Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия объявляет о формировании резервов участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в обращении ТИК, распространенном Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов. Как говорится в сообщении, в соответствии с частью 5 статьи 19 закона "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", составы участковых избирательных комиссий были сформированы решением Бишкекской ТИК в 2015 году сроком на 2 года, срок их полномочий истекает в июне. Кроме того, истекает срок резерва участковых избирательных комиссий, выдвинутых представительным органом местного самоуправления.
В связи с этим ТИК объявляет о формировании резервов УИК от представительного органа местного самоуправления для дальнейшего формирования составов УИК, а также выдвижении кандидатур в составы УИК от политических партий.
Кандидаты от представительных органов местного самоуправления, находящиеся в действующем резерве УИК, также могут выдвинуть свои кандидатуры. При выдвижении кандидатур в резервы избирательных комиссий субъекты выдвижения должны учитывать, что кандидат в члены УИК должен жить на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
УИК являются коллегиальным органом, организующим подготовку и проведение выборов, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан.
"При выдвижении кандидатур в резервы УИК необходимо учитывать согласие самих граждан, степень их подготовленности к работе, опыт работы в избирательных комиссиях, а также профессиональные и личные качества. Протоколы о выдвижении кандидатур в резерв УИК от собрания избирателей, общественных организаций необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и заверенный их подписями. Выдвижение от политических партий производится в соответствии с их уставами. В ТИК представляется соответствующий документ, заверенный подписью руководителя политической партии (председателя собрания) и печатью", - отмечают в ТИК.
К вышеуказанным документам прилагаются:
-заявление кандидата о согласии работать в составе участковой избирательной комиссии и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства КР;
-копия паспорта;
-биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров и резюме);
-контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов.
Состоять в резерве УИК не могут:
- депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
- должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;
- судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;
- кандидат, представитель кандидата и политической партии;
- лицо, имеющее гражданство другого государства;
- лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;
- член другой избирательной комиссии.
Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания избирателей, общественных организаций в резервы УИК принимаются до 18:00 часов 31 мая в Бишкекском городском кенеше.
Протоколы о выдвижении кандидатур от политических партий в составы УИК принимаются до 18:00 часов 31 мая в Бишкекской ТИК.

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