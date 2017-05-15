В мечетях Чуйской области прочтут пятничный намаз ко Дню памяти умерших от СПИДа

15 мая 2017, 11:32 Комментарии

Всемирный день памяти умерших от СПИДа проходит в третье воскресенье мая. Как сообщили в Чуйском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) в конце 2016 года количество людей, живущих с ВИЧ, составляло примерно 35 млн человек. За годы эпидемии умерло 35 млн.

В Чуйской области на 1 мая зарегистрировано 2123 случаев ВИЧ-инфекции, умерло 582 человека.

В связи с этим Центр профилактики и борьбы со СПИДом под руководством главного врача Темирбека Шерекеева совместно с казы Чуйской области Максатом Укуевым 19 мая в 375 мечетях области прочитают пятничный намаз, посвященный Дню памяти умерших от СПИДа.