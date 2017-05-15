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В Баткене вспыхнула АЗС, обгорел работник

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425920-ru.html

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15 мая 2017, 11:13       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. В воскресенье на АЗС "Петрогаз" в айыльном аймаке Жаны-Жер Баткенской области произошел пожар, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
По данным МЧС, огонь вспыхнул от редуктора газового баллона на кухне операторской (в железном контейнере). Общая площадь возгорания составила 28,8 метра, но пламя не дошло до нефтепродуктов.
Пожар пытался потушить 36-летний работник станции. Он получил ожоги рук, ног и лица - повреждены 18 процентов кожного покрова.
Карета скорой помощи доставила пострадавшего в ближайшую больницу, которая находится в Таджикистане.

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