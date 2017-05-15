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Почти по всему Кыргызстану отключили аналоговое телевещание

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425919-ru.html

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15 мая 2017, 11:33       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Ночью на большей части Кыргызстана было отключено аналоговое телевидение, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.
Отказ от аналогового телевещания и переход на цифровое был запланирован на 15 мая.
"Аналоговое телевещание отключили по всей стране, за исключением тех населенных пунктов, которые еще не охвачены цифровым ТВ. До установки цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) там будет вещать аналоговое телевидение, а после его отключат", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Жителям тех сел, где насчитывается менее 100 домохозяйств, необходимо подключиться к спутниковому телевидению.

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