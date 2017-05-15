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Китай выделяет 100 млрд юаней на развитие Шелкового путиКитай выделяет 100 млрд юаней на развитие Шелкового путиБлиз Бишкека вновь произошло ДТП со смертельным исходомБлиз Бишкека вновь произошло ДТП со смертельным исходом

Возле БЧК в ДТП попали три автомашины, один пассажир скончался на месте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359833_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425918-ru.html

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Gundogar: Введены новые тарифы для пассажиров "Туркменховаёллары"

15 мая 2017, 10:53       Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Бишкеке произошло ДТП с участием трех автомашин марок "Мерседес", "Хонда" и "Тайота". Происшествие произошло утром на пересечении улиц Школьной и Курманжан Датки. По сообщению УПМ по Чуйской области, один мужчина скончался от полученных травм на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
"По предварительным данным, следственно-оперативная группа выяснила, что "Хонда Stepwgn" двигалась в северном направлении. Ее занесло, в это время водитель попытался вернуть управление авто и выехал на полосу встречного движения, там он столкнулся с автомобилем марки "Мерседес". После чего "Хонда" врезалась еще в одну машину - Тойоту", - сообщили в УПМ Чуйской области.
В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте ДТП, уточняются детали аварии.

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