Возле БЧК в ДТП попали три автомашины, один пассажир скончался на месте

15 мая 2017, 10:53 Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Бишкеке произошло ДТП с участием трех автомашин марок "Мерседес", "Хонда" и "Тайота". Происшествие произошло утром на пересечении улиц Школьной и Курманжан Датки. По сообщению УПМ по Чуйской области, один мужчина скончался от полученных травм на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.

"По предварительным данным, следственно-оперативная группа выяснила, что "Хонда Stepwgn" двигалась в северном направлении. Ее занесло, в это время водитель попытался вернуть управление авто и выехал на полосу встречного движения, там он столкнулся с автомобилем марки "Мерседес". После чего "Хонда" врезалась еще в одну машину - Тойоту", - сообщили в УПМ Чуйской области.

В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте ДТП, уточняются детали аварии.