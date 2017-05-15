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В Бишкеке открыли памятник в память о погибших милиционерах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359831_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425917-ru.html

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В ГУВД Чуйской области открыли памятник погибшим при исполнении сотрудникам

15 мая 2017, 10:57       Комментарии

Сегодня, 15 мая, на территории ГУВД Чуйской области открыт памятник в память о 23 погибших милиционерах, которые отдали жизнь ради защиты людей.
Возложить цветы и вспомнить погибших пришли коллеги, ветераны милиции и родственники.
В церемонии открытия приняли участие депутат ЖК Туратбек Мадылбеков, руководители ГУВД Чуйской области, представители союза ветеранов ГРОВД. Глава ГУВД области Канат Джумагазиев в своей речи выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

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