В Бишкеке открыли памятник в память о погибших милиционерах

15 мая 2017, 10:57 Комментарии

Сегодня, 15 мая, на территории ГУВД Чуйской области открыт памятник в память о 23 погибших милиционерах, которые отдали жизнь ради защиты людей.

Возложить цветы и вспомнить погибших пришли коллеги, ветераны милиции и родственники.

В церемонии открытия приняли участие депутат ЖК Туратбек Мадылбеков, руководители ГУВД Чуйской области, представители союза ветеранов ГРОВД. Глава ГУВД области Канат Джумагазиев в своей речи выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.