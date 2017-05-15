15 мая 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Международный центр признал достижения Кыргызтеста, сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Как отмечается, международный центр оценки тестирования Cito International (Нидерланды) опубликовал на своем сайте отзыв о Национальном центре тестирования Кыргызстана.

"Учитывая ограниченность финансовых средств и устаревшие офисные помещения, мы были поражены, увидев, какого высокого уровня профессионализма достиг Кыргызтест в оценке студентов в чтении, письме, аудировании и разговорной речи на кыргызском языке", - говорится в сообщении.

Сообщение появилось по итогам посещения Кыргызстана ведущими специалистами Cito International Эстер ван Лоо и Нико Диетерен с целью поддержки образовательной оценки в Кыргызстане.