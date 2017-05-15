 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Часть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июняЧасть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июняВ результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человекВ результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человек

Международный центр признал достижения Кыргызтеста

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mezhdunar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425916-ru.html

Похожие новости

Школьники из КР стали третьими на 51-й международной олимпиаде по химии

Школьники из КР завоевали бронзовые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Президент А.Атамбаев переговорил с президентом России В.Путиным на полях международного форума

Президент А.Атамбаев принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь"

Спецпредставитель Генсека ООН П.Драганов рассказал о терроризме, трансграничных реках, Международном фонде спасания Арала и марихуане (интервью)

15 мая 2017, 10:22       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Международный центр признал достижения Кыргызтеста, сообщает пресс-служба Минобразования КР.
Как отмечается, международный центр оценки тестирования Cito International (Нидерланды) опубликовал на своем сайте отзыв о Национальном центре тестирования Кыргызстана.
"Учитывая ограниченность финансовых средств и устаревшие офисные помещения, мы были поражены, увидев, какого высокого уровня профессионализма достиг Кыргызтест в оценке студентов в чтении, письме, аудировании и разговорной речи на кыргызском языке", - говорится в сообщении.
Сообщение появилось по итогам посещения Кыргызстана ведущими специалистами Cito International Эстер ван Лоо и Нико Диетерен с целью поддержки образовательной оценки в Кыргызстане.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум