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Школьники из КР завоевали бронзовые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/shkol-nik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425915-ru.html

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15 мая 2017, 10:50       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщает пресс-служба Минобразования КР.
В Олимпиаде приняли участие семь школьников из разных регионов Кыргызстана, которых сопровождали учителя Бакыт Боркоев и Калыйпа Салиева. По итогам Олимпиады, ученик 11 класса Абдыкерим уулу Эржигит (Ош) и ученик 10 класса Батырбеков Ильяс (Талас) завоевали бронзовые медали. Они успешно справились с двумя теоретическими заданиями и практическим заданием олимпиады.
Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с призерами олимпиады и их педагогами.
На встрече с министром, юные "химики" отметили, что они намерены в будущем заниматься наукой и уже сейчас у них есть видение по развитию отечественной науки.
"Наука в Кыргызстане находится в сложной ситуации и одна из серьезных проблем – это отсутствие молодых ученых. Сейчас есть концепция, разработанная Правительством КР, есть поручение Президента нашей страны по реформированию сферы науки. Я думаю, что такие молодые люди как вы внесут свой вклад в развитие страны", - сказала Г.Кудайбердиева.
Отметим, в Международной олимпиаде в Астане участвовали 120 учащихся выпускных классов– победители и призеры национальных химических олимпиад из 22 стран.

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