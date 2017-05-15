Школьники из КР завоевали бронзовые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

15 мая 2017, 10:50 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщает пресс-служба Минобразования КР.

В Олимпиаде приняли участие семь школьников из разных регионов Кыргызстана, которых сопровождали учителя Бакыт Боркоев и Калыйпа Салиева. По итогам Олимпиады, ученик 11 класса Абдыкерим уулу Эржигит (Ош) и ученик 10 класса Батырбеков Ильяс (Талас) завоевали бронзовые медали. Они успешно справились с двумя теоретическими заданиями и практическим заданием олимпиады.

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева встретилась с призерами олимпиады и их педагогами.

На встрече с министром, юные "химики" отметили, что они намерены в будущем заниматься наукой и уже сейчас у них есть видение по развитию отечественной науки.

"Наука в Кыргызстане находится в сложной ситуации и одна из серьезных проблем – это отсутствие молодых ученых. Сейчас есть концепция, разработанная Правительством КР, есть поручение Президента нашей страны по реформированию сферы науки. Я думаю, что такие молодые люди как вы внесут свой вклад в развитие страны", - сказала Г.Кудайбердиева.

Отметим, в Международной олимпиаде в Астане участвовали 120 учащихся выпускных классов– победители и призеры национальных химических олимпиад из 22 стран.