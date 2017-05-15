Китай выделяет 100 млрд юаней на развитие Шелкового пути

15 мая 2017, 10:56 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Китай объявил о выделении дополнительных 100 млрд юаней Фонду Шелкового пути. Об этом сообщила главная газета Китая "Жэньминь жибао", освещая выступление председателя КНР Си Цзиньпина на Форуме. По нынешнему курсу доллара эта сумма равна примерно 15 млрд. долларов США.

Китай увеличит финансовую поддержку инициативы Пояса и Дорожной инициативы, вложив дополнительные 100 млрд. юаней в фонд "Шелковый путь". Си Цзиньпин, президент Китайской Народной Республики, объявил об этом на церемонии открытия Форума по международному сотрудничеству в развитии стран вдоль Шелковго пути в Пекине.

В то же время Китай намерен поощрять финансовые институты к ведению международного бизнеса в юанях с предполагаемой суммой в размере около 300 млрд. юаней. Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая создадут специальные схемы кредитования равные 250 млрд. юаней и 130 млрд. юаней соответственно для поддержки сотрудничества в сфере развития стран по проекту "Один пояс - Один путь" по развитию инфраструктуры, промышленности и финансов стран вдоль Пути.