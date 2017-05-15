 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ко Дню матери: Поздравь свою маму с праздником!Ко Дню матери: Поздравь свою маму с праздником!Возле БЧК в ДТП попали три автомашины, один пассажир скончался на местеВозле БЧК в ДТП попали три автомашины, один пассажир скончался на месте

Китай выделяет 100 млрд юаней на развитие Шелкового пути

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kitaia-vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425914-ru.html

Похожие новости

Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути

Кыргызстан и Палестина уверены, что между странами есть потенциал развития

Всемирный банк окажет поддержку в написании Стратегии развития КР на период до 2040 год

В Минсоцразвития обсудили проект положения о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов

Международный эксперт поможет написать Стратегию развития Кыргызстана

15 мая 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Китай объявил о выделении дополнительных 100 млрд юаней Фонду Шелкового пути. Об этом сообщила главная газета Китая "Жэньминь жибао", освещая выступление председателя КНР Си Цзиньпина на Форуме. По нынешнему курсу доллара эта сумма равна примерно 15 млрд. долларов США.
Китай увеличит финансовую поддержку инициативы Пояса и Дорожной инициативы, вложив дополнительные 100 млрд. юаней в фонд "Шелковый путь". Си Цзиньпин, президент Китайской Народной Республики, объявил об этом на церемонии открытия Форума по международному сотрудничеству в развитии стран вдоль Шелковго пути в Пекине.
В то же время Китай намерен поощрять финансовые институты к ведению международного бизнеса в юанях с предполагаемой суммой в размере около 300 млрд. юаней. Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая создадут специальные схемы кредитования равные 250 млрд. юаней и 130 млрд. юаней соответственно для поддержки сотрудничества в сфере развития стран по проекту "Один пояс - Один путь" по развитию инфраструктуры, промышленности и финансов стран вдоль Пути.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум