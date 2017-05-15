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Мэрия Оша: "Создана спецкомиссия по расследованию причин обрушения карусели в парке Навои"

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425913-ru.html

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15 мая 2017, 11:16       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Мэрией города Ош создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего в парке Навои, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, вчера, 14 мая, около 17:30 часов в парке Навои г.Ош один из аттракционов обрушился во время работы.
В результате несчастного случая согласно информации Службы скорой медицинской помощи за медицинской помощью с легкими ушибами обратились 7 горожан, которым оказана первая медицинская помощь, в том числе трое госпитализированы. Одна женщина 1980 года рождения находится Ошской в городской клинической больнице с диагнозом "сотрясение головного мозга".
В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия по расследованию причин произошедшего.
Согласно информации, парк имени А.Навои с февраля 2016 находится в аренде у ОсОО "Балдар келечеги". Общая площадь парка составляет 38 тыс 733 квадратных метров.
Согласно договора аренды, арендатор обязуется провести все необходимые мероприятия по соблюдению архитектурных, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, технических норм и правил соблюдения безопасности объектов на территории парка.
Мэрией города Ош создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего, в которую входят все соответствующие службы города. Об итогах работы комиссии будет сообщено дополнительно. Все аттракционы парков города Ош по поручению мэра города будут проверены на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. Ситуация находится лично под контролем мэра города Ош.

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