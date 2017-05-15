Мэрия Оша: "Создана спецкомиссия по расследованию причин обрушения карусели в парке Навои"

15 мая 2017, 11:16 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Мэрией города Ош создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего в парке Навои, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, вчера, 14 мая, около 17:30 часов в парке Навои г.Ош один из аттракционов обрушился во время работы.

В результате несчастного случая согласно информации Службы скорой медицинской помощи за медицинской помощью с легкими ушибами обратились 7 горожан, которым оказана первая медицинская помощь, в том числе трое госпитализированы. Одна женщина 1980 года рождения находится Ошской в городской клинической больнице с диагнозом "сотрясение головного мозга".

В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия по расследованию причин произошедшего.

Согласно информации, парк имени А.Навои с февраля 2016 находится в аренде у ОсОО "Балдар келечеги". Общая площадь парка составляет 38 тыс 733 квадратных метров.

Согласно договора аренды, арендатор обязуется провести все необходимые мероприятия по соблюдению архитектурных, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных, технических норм и правил соблюдения безопасности объектов на территории парка.

Мэрией города Ош создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего, в которую входят все соответствующие службы города. Об итогах работы комиссии будет сообщено дополнительно. Все аттракционы парков города Ош по поручению мэра города будут проверены на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. Ситуация находится лично под контролем мэра города Ош.