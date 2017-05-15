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Состоялась первая сессия форума "Один пояс – один путь" в Пекине

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sostoy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425910-ru.html

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Президент А.Атамбаев переговорил с президентом России В.Путиным на полях международного форума

15 мая 2017, 10:31       Комментарии

В Пекине состоялась первая сессия круглого стола глав государств-участников Форума по международному сотрудничеству "Один пояс – один путь", где принимает участие Алмазбек Атамбаев.
Также на мероприятии присутствовали министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева, а также советник президента Калыбек Султанов.
Напомним, президент Кыргызстана принимает участие в Международном форуме "Один пояс–один путь".
"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Морского Шелкового пути XXI века" и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), подразумевающих формирование двух морских маршрутов, а также трех трансевразийских экономических коридоров, два из которых будут проходить через Центральную Азию. Цель – соединить китайскую экономику с европейской.
Страны ЕАЭС в рамках данных проектов могут получить финансовые выручки, инвестиционные и технологические поддержки. Китай учредил Фонд ЭПШП, в который вложил $40 млрд как уставной капитал, и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) для обеспечения финансовой основы проекта.
Предположительный экономический масштаб мегапроекта $21 трлн.
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