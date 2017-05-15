Состоялась первая сессия форума "Один пояс – один путь" в Пекине

15 мая 2017, 10:31 Комментарии

В Пекине состоялась первая сессия круглого стола глав государств-участников Форума по международному сотрудничеству "Один пояс – один путь", где принимает участие Алмазбек Атамбаев.

Также на мероприятии присутствовали министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева, а также советник президента Калыбек Султанов.

Напомним, президент Кыргызстана принимает участие в Международном форуме "Один пояс–один путь".

"Один пояс и один путь" — выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов создания "Морского Шелкового пути XXI века" и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), подразумевающих формирование двух морских маршрутов, а также трех трансевразийских экономических коридоров, два из которых будут проходить через Центральную Азию. Цель – соединить китайскую экономику с европейской.

Страны ЕАЭС в рамках данных проектов могут получить финансовые выручки, инвестиционные и технологические поддержки. Китай учредил Фонд ЭПШП, в который вложил $40 млрд как уставной капитал, и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) для обеспечения финансовой основы проекта.

Предположительный экономический масштаб мегапроекта $21 трлн.

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