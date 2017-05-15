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Близ Бишкека вновь произошло ДТП со смертельным исходом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bliz-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425909-ru.html

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15 мая 2017, 10:51       Комментарии

На пересечении улиц Шабдан Баатыра-Школьная, вновь произошло ДТП с участие трех автомашин, один человек погиб. Об этом K-News сообщили в УПМ ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что столкновение произошло сегодня, примерно в 08:00, чуть ниже БЧК. Всего столкнулось три автомобиля Honda Stepwgn, Mercedes-Benz, и Toyota Wish.
"По предварительным данным, автомашина Honda Stepwgn, двигаясь в северном направлении, занесло на встречную полосу, где произошло первое столкновение с автомашиной марки Mercedes-Benz, зацепив при этом еще одну машину. В результате чего, двух человек госпитализировали, еще один не приходя в сознание, скончался на месте", – рассказали УПМ.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа Аламединского РОВД. Выясняются все обстоятельства дела.

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