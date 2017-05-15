Кыргызстан на Исламиаде: 1 золото и 3 бронзы

15 мая 2017, 10:51 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала четыре медали, в том числе одну – высшего достоинства, на IV Исламских играх солидарности, проходящих с 12 по 22 мая в Баку (Азербайджан). Об этом сообщают в Национальной федерации дзюдо КР.

Первые медали в копилку кыргызстанской сборной принесли дзюдоисты. 13-14 мая в рамках Исламиады проходили соревнования по дзюдо. В первый день состязаний бронзу завоевали два кыргызстанца – Отар Бестаев (в весовой категории до 60 кг) и Бектур Рысмамбетов (до 73 кг).

В полуфинале Отар Бестаев уступил представитель Азербайджана Орхану Сафарову. Однако в схвате за бронзу сумел доказать свое превосходство, победив казахстанца Бауыржана Жауынтаева. Бектур Рысмамбетов также не сумел пробиться в финал, выиграв в схватке за 3-е место дзюдоиста из Узбекистана Гиёсжона Бобоева.

14 мая бронзовой медалью копилку сборной КР пополнил Владимир Золотоев, выступавший в весовой категории до 81 кг. В полуфинале спортсмен проиграл иранцу Саиду Моллаэи. Однако в бою за бронзу сумел доказать свое превосходство, одолев Касема Мохамада из Сирии.

Однако наилучший результат среди дзюдоистов показал наш соотечественник Юрий Краковецкий (категория – свыше 100 кг), одолев алжирца Теммара Наджиба.

"Золото IV Исламских игр солидарности едет в Кыргызстан! Юрий Краковецкий завоевал золотую медаль, выиграв в финальной схватке спортсмена из Алжира! Всех поздравляем с историческим достижением!" — говорится в сообщении Нацфедерации на Фейсбуке.

На данный момент сборная Кыргызстана занимает 5 строчку общекомандного зачета.