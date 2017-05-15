 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Часть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июняЧасть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июняВ результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человекВ результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человек

Исламские игры: дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал золото

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359824_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425907-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан на Исламиаде: 1 золото и 3 бронзы

Школьники из КР завоевали бронзовые медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал "золото" на Исламских играх солидарности

Впервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на Исламиаде

Нургазы Асангулов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Индии

15 мая 2017, 10:22       Комментарии

Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал золото Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт состязаний, по воле жребия Краковецкий, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стартовал с четвертьфинала. Первую встречу выиграл у представителя Марокко Мустафы Абдуллау. Поединок завершился досрочно чистой победой (иппон) Краковецкого.
В полуфинале кыргызстанец одолел Еламана Ергалиева из Казахстана также досрочно - чистым броском (иппон).
Финальный поединок длился еще короче, Краковецкому хватило 2-х минут 46 секунд, чтобы выиграть на иппоне своего соперника из Алжира Наджиба Теммара.
Тем самым Краковецкий завоевал золотую медаль Исламских игр.
Отметим, помимо этого у сборной Кыргызстана по дзюдо еще три бронзовые медали на данных состязаниях. В частности, медали в копилку команды принесли Бектур Рысмамбетов, а также легионеры Отар Бестаев и Владимир Золоев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум