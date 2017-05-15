Исламские игры: дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал золото

15 мая 2017, 10:22 Комментарии

Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал золото Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт состязаний, по воле жребия Краковецкий, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стартовал с четвертьфинала. Первую встречу выиграл у представителя Марокко Мустафы Абдуллау. Поединок завершился досрочно чистой победой (иппон) Краковецкого.

В полуфинале кыргызстанец одолел Еламана Ергалиева из Казахстана также досрочно - чистым броском (иппон).

Финальный поединок длился еще короче, Краковецкому хватило 2-х минут 46 секунд, чтобы выиграть на иппоне своего соперника из Алжира Наджиба Теммара.

Тем самым Краковецкий завоевал золотую медаль Исламских игр.

Отметим, помимо этого у сборной Кыргызстана по дзюдо еще три бронзовые медали на данных состязаниях. В частности, медали в копилку команды принесли Бектур Рысмамбетов, а также легионеры Отар Бестаев и Владимир Золоев.