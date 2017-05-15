Вера Брежнева в Бишкеке расскажет о проблеме ВИЧ

15 мая 2017, 10:27 Комментарии

Завтра, 16 мая, в Бишкек приедет популярная российская певица, посол доброй воли Объединённой Программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) Вера Брежнева для участия в программе по профилактике ВИЧ в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вера Брежнева была назначена на должность посла доброй воли в 2014 году. С момента своего назначения она активно участвует в программе по профилактике ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии.

В Бишкеке она выступит на совместной пресс-конференции с кыргызскими звездами, которые также продвигают вопросы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане и встретится с ВИЧ-инфицированными.

Организаторы отметили, что мероприятие проводится для привлечения внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и борьбу со стигмой и дискриминацией в отношении людей, живущих с ВИЧ. Это первый приезд российской звезды в Кыргызстан в качестве посла доброй воли ООН, до этого Брежнева выступала в Бишкеке в составе группы "ВИА Гра", а после уже с сольным концертом.

Отметим, в Кыргызстане за последние 20 лет умерли более 4 тысяч инфицированных ВИЧ, некоторые сменили гражданство и уехали в другие страны. На сегодняшний день фактически в стране проживает более 7 тысяч инфицированных ВИЧ, из них более 580 детей. В прошлом году было выявлено 720 случаев заболевания.