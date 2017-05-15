Реванш Отунбаевой, или Почему у Мотуева есть шансы стать астронавтом

15 мая 2017, 10:45 Комментарии

Недавно в Бишкеке состоялся форум "Честные выборы - залог стабильности и передачи власти", во время которого выступила экс-президент переходного периода Роза Отунбаева. Речь у нее была достаточно критичной, но оставила какое-то ощущение неловкости у многих, кто слушал или читал это выступление. Много вопросов возникает к самой Розе Исаковне.

Особенно, когда она начала говорить о том, что надо очистить аппараты президента и правительства от скверны, что "бакиевские и акаевские кадры успешно интегрировались во власть Атамбаева".

Если исходить из логики Отунбаевой, то все госчиновники, которые работали при прежних президентах, а потом успешно интегрировались в нынешнюю власть - скверна. Тогда получается, что и сама Роза Исаковна относится к этой "скверной" прослойке общества. Она ведь тоже демонстрировала "успешную интеграцию", это достаточно хорошо показано в ее трудовой биографии. Сделав хорошую карьеру во времена Советского Союза при ненавистной ныне Отунбаевой коммунистической идеологии, она после распада СССР занимала высокие посты во времена Аскара Акаева.

Затем она не менее успешно интегрировалась во власть Бакиева, после свержения его режима Отунбаева достигла больших высот, став президентом переходного периода. Правда, во власть Атамбаева Отунбаева не смогла интегрироваться, так как получила статус экс-президента и все полагающиеся блага. Все это дает право говорить, что Отунбаева также имела в виду и себя, когда говорила об очищении от скверны и интеграции чиновников. Если так, то остается только аплодировать Отунбаевой - такая смелость, такая самокритика, нет, даже самобичевание! Но...

Не стоит так обольщаться, в речи Отунбаевой нет и намека на самокритику, она просто выстроила свои заявления, исходя из конъюнктуры. Модно сейчас так говорить, такая риторика, по сути, пустая по смыслу, как красивый слоган для рекламы не очень качественного товара. Такими заявлениями политики пытаются как-то оградить себя от справедливой критики и достаточно острых вопросов, моральной и политической ответственности. Это очень похоже на ситуацию, когда вор кричит: "Держите вора!". Главное же прокричать первым.

Почему-то Отунбаева молчит о том, что так называемые "акаевские и бакиевские кадры" начали работать еще в ее время, то есть когда она сидела во главе временного правительства, а потом полтора года занимала пост президента переходного периода страны. По сути Отунбаева просто демонстрирует пример голого популизма. При этом забывает, что успешная интеграция чиновников, госслужащих бывших, свергнутых режимов – это неизбежный процесс. Так было и при установлении советской власти, когда во власть пришли большевики во главе с Лениным. А ведь они говорили и пели:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим...

Кто был ничем, тот станет всем.

Помните текст "Интернационала", Роза Исаковна? Так вот, большевики поняли, что новый мир трудно строить без привлечения профессиональных управленцев, знающих механизм госуправления. Сотни, если не тысячи бывших госчиновников ненавистного царского режима, бывшие военные были привлечены для того, чтобы восстановить страну после разрухи и построить новое государство. Так было и в США, когда молодое государство избавилось от британского гнёта. Такие процессы происходили везде, даже в Восточной Европе, несмотря на принятые меры по люстрации.

Одно дело поднимать народ на революцию, но совсем другое – управлять государством, этим сложным организмом, поэтому, отбросив популизм, новая власть идет на запуск процесса "успешной интеграции" бывших кадров свергнутых режимов. Иначе государство может погрузиться в хаос.

И попытка представить "интеграцию акаевских и бакиевских кадров во власть Атамбаева" каким-то уникальным случаем выглядит достаточно глупо в глазах здравомыслящих, думающих людей. Конечно, это немного торкнет простых граждан, но не особо, так как Кыргызстан – небольшое государство, да память о том, кто и какие посты занимал, еще жива.

Наверное, такой подход Отунбаевой возмутил бывшего госсекретаря Акаева Осмонакуна Ибраимова, который в сердцах заявил во время указанного форума: "Я не хотел бы быть грубым, но верните, пожалуйста, свои слова обратно, что в политику внедряются акаевские и бакиевские кадры. Не хотел бы вас обижать, но, тем не менее, Роза Исаковна, я надеюсь, вы запомните мои слова, вы - такой же экс-президент, как Мотуев астронавт. Поэтому я вас очень прошу, не говорите, пожалуйста, что бакиевские и акаевские кадры вновь идут в политику. У кого есть способность, те пусть идут".

А ныне находящаяся в оппозиции Замира Сыдыкова, комментируя слова Отунбаевой, написала: "Эта дама выступала так, будто бы ко всему происходящему в стране не имеет отношения". Конечно, тут можно поспорить с Ибраимовым, Отунбаева, может, и не экс-президент, но у Мотуева есть шансы стать астронавтом при нынешнем развитии космонавтики.

Но это слова тех, которые так же, как и Отунбаева, критично настроены в отношении Атамбаева. Даже их возмутил популизм экс-президента переходного периода. Они ведь прекрасно знают и помнят примеры успешной интеграции Отунбаевой во власть со времени распада СССР. Другие испытали чувство неловкости, но промолчали. Это не та речь, которую хотели услышать от экс-главы государства. Наверное, поэтому слова Ибраимова вызвали резонанс в соцсетях, активно освещались в СМИ. Это было ответом Отунбаевой и ее спичрайтерам.

С другой стороны, слова Отунбаевой – это не слова человека, которого пытаются представить национальным лидером. Экс–президент переходного периода своим популизмом стимулирует еще больше процесс фрагментации общества, размежевания людей на "бывших" и "новых", "своих" и "чужих". Такой подход может стать причиной войны всех против всех. Именно такие популистические заявления сыграли свою страшную роль в Ливии и Ираке, которые погружены в хаос и анархию, когда революционеры просто выкинули на задворки тысячи профессиональных чиновников и военных, полицейских. Под удар попали даже учителя. Вот живой пример "разрушения до основания" старого мира.

Отунбаева своими словами ставит в ущемлённое положение тысячи людей, большинство которых просто выполняли свою работу, поддерживали деятельность государства. Можно критиковать президента Атамбаева, даже нужно, чтобы держать в тонусе власть, но нельзя пытаться задеть главу государства, используя методы подрыва государственности. Это аксиома. Время "красных" и "белых" всегда проходит, потом настает пора трудной работы по развитию государства, которая требует знания основ госуправления. Как никому другому это должно быть прекрасно известно Отунбаевой.