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Очевидец: Рухнувшая в ошском парке Навои карусель была полна людей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359825_oc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425904-ru.html

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15 мая 2017, 10:48       Комментарии

Рухнувшая в ошском парке Навои карусель была полна людей. Об этом сегодня, 15 мая, "ВБ" сообщил очевидец событий Алексей Власов.
Напомним, карусель рухнула на полной скорости накануне, примерно в 18.30.
"Обычно такие карусели с сиденьями на цепях загружают по полной для равновесия. Здесь сломалась центральная опорная ось, которая согнулась так, что карусель сначала стала трогать землю сиденьями, а потом и вовсе рухнула на людей. Порядка 20 очевидцев стали поднимать эту карусель и высвобождать людей. Очень быстро прибыла милиция. После падения я увидел несколько серьезно раненых людей, у одной девушки была отрытая черепно мозговая травма, у другой была проблема с ногой и тоже черепно мозговая травма", - рассказал Власов.
В свою очередь журналист Хулькар Исамова сообщила "ВБ" о том, что в настоящий момент в отделении нейрохирургии Ошской городской больницы находятся два человека, еще двое - в отделении травматологии и одна женина лежит в реанимации. "Врачи расценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. У нее закрытая черепно мозговая травма, перелом ноги и множественные ушибы. Еще пятеро детей обратились в детское отделение", - проинформировала она.
Напомним, накануне в городе Оше в парке им Навои рухнула карусель. В результате падения несколько человек оказалось в больнице. Одна из посетителей парка оказалась в реанимации.

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