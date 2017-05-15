Очевидец: Рухнувшая в ошском парке Навои карусель была полна людей

15 мая 2017, 10:48 Комментарии

Рухнувшая в ошском парке Навои карусель была полна людей. Об этом сегодня, 15 мая, "ВБ" сообщил очевидец событий Алексей Власов.

Напомним, карусель рухнула на полной скорости накануне, примерно в 18.30.

"Обычно такие карусели с сиденьями на цепях загружают по полной для равновесия. Здесь сломалась центральная опорная ось, которая согнулась так, что карусель сначала стала трогать землю сиденьями, а потом и вовсе рухнула на людей. Порядка 20 очевидцев стали поднимать эту карусель и высвобождать людей. Очень быстро прибыла милиция. После падения я увидел несколько серьезно раненых людей, у одной девушки была отрытая черепно мозговая травма, у другой была проблема с ногой и тоже черепно мозговая травма", - рассказал Власов.

В свою очередь журналист Хулькар Исамова сообщила "ВБ" о том, что в настоящий момент в отделении нейрохирургии Ошской городской больницы находятся два человека, еще двое - в отделении травматологии и одна женина лежит в реанимации. "Врачи расценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. У нее закрытая черепно мозговая травма, перелом ноги и множественные ушибы. Еще пятеро детей обратились в детское отделение", - проинформировала она.

Напомним, накануне в городе Оше в парке им Навои рухнула карусель. В результате падения несколько человек оказалось в больнице. Одна из посетителей парка оказалась в реанимации.