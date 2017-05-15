Президент Кыргызстана принимает участие в первой сессии форума "Один пояс - один путь"

15 мая 2017, 10:31 Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принимает участие в первой сессии круглого стола глав государств-участников форума "Один пояс - один путь" в Пекине (Китай).

На круглом столе также принимают участие министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева и советник президента Калыкбек Султанов.

Центральная тема круглого стола - "Синергия стратегий развития в интересах углубления партнёрства.

Ожидается выступление Президента Кыргызстана на второй сессии форума.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев находится с рабочим визитом в Китае и принимает участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". В форуме также присутствуют президенты России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, ряда африканских стран и другие.