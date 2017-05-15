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Президент Кыргызстана принимает участие в первой сессии форума "Один пояс - один путь"

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425903-ru.html

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15 мая 2017, 10:31       Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принимает участие в первой сессии круглого стола глав государств-участников форума "Один пояс - один путь" в Пекине (Китай).
На круглом столе также принимают участие министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева и советник президента Калыкбек Султанов.
Центральная тема круглого стола - "Синергия стратегий развития в интересах углубления партнёрства.
Ожидается выступление Президента Кыргызстана на второй сессии форума.
Напомним, что Алмазбек Атамбаев находится с рабочим визитом в Китае и принимает участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь". В форуме также присутствуют президенты России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, ряда африканских стран и другие.

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