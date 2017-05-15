Драка в мечети — бородатый мужчина "раскидал" оппонентов голыми руками

15 мая 2017, 10:06 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Предположительно, в одной из мечетей Кыргызстана произошла драка.

В Сети появилось видео, запечатлевшее, как крупный бородатый мужчина бежит за человеком во дворе мечети или медресе. Тот ретируется, а преследователь направляется к другому мужчине, валит его на землю и пинает. При этом во дворе находится порядка 20 человек в длинной свободной одежде и тюбетейках.

Далее видно, что пострадавший поднимается на ноги и прижимает платок к разбитому носу. Рядом стоит другой молодой человек. В это время к ним подходит "главный герой" ролика, уже успевший снять верхнюю одежду. Его пытаются успокоить, слышатся слова на кыргызском языке: "Хватит, хватит". Здоровяк что-то говорит и наносит по одному удару мужчине с разбитым носом и человеку, стоящему рядом с ним. На этом видео завершается.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что данный инцидент произошел не в столице.

В пресс-службе МВД заявили, что обстоятельства дела выясняются.