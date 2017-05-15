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Драка в мечети — бородатый мужчина "раскидал" оппонентов голыми руками

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425901-ru.html

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15 мая 2017, 10:06       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Предположительно, в одной из мечетей Кыргызстана произошла драка.
В Сети появилось видео, запечатлевшее, как крупный бородатый мужчина бежит за человеком во дворе мечети или медресе. Тот ретируется, а преследователь направляется к другому мужчине, валит его на землю и пинает. При этом во дворе находится порядка 20 человек в длинной свободной одежде и тюбетейках.
Далее видно, что пострадавший поднимается на ноги и прижимает платок к разбитому носу. Рядом стоит другой молодой человек. В это время к ним подходит "главный герой" ролика, уже успевший снять верхнюю одежду. Его пытаются успокоить, слышатся слова на кыргызском языке: "Хватит, хватит". Здоровяк что-то говорит и наносит по одному удару мужчине с разбитым носом и человеку, стоящему рядом с ним. На этом видео завершается.
В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что данный инцидент произошел не в столице.
В пресс-службе МВД заявили, что обстоятельства дела выясняются.

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