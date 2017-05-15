Часть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июня

15 мая 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Участок улицы Осмонкула в Бишкеке закрыт для движения автотранспорта в связи с прокладкой теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Управления капитального строительства столицы, движение будет закрыто от улицы Огонбаева до проспекта Чуй.

Работы проводит подрядчик ОсОО "Кыргыз Каганат" в рамках подготовки объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Они завершатся 4 июня.

Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

О самых "убитых" улицах Бишкека, смотрите на интерактивной карте Sputnik Кыргызстан>>