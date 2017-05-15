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Часть улицы Осмонкула будет закрыта до 4 июня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425900-ru.html

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В Бишкеке улица Чолпон-Атинская закрывается на капитальный ремонт

В связи с реконструкцией отрезок ул.Чолпон-Атинской будет закрыт – мэрия Бишкека

15 мая 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Участок улицы Осмонкула в Бишкеке закрыт для движения автотранспорта в связи с прокладкой теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным Управления капитального строительства столицы, движение будет закрыто от улицы Огонбаева до проспекта Чуй.
Работы проводит подрядчик ОсОО "Кыргыз Каганат" в рамках подготовки объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Они завершатся 4 июня.
Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
О самых "убитых" улицах Бишкека, смотрите на интерактивной карте Sputnik Кыргызстан>>

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