Президент Узбекистана по итогам визита в Китай подписал 105 соглашений на $23 млрд.

15 мая 2017, 10:04 Комментарии

По итогам государственного визита в Китай президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подписано 105 двусторонних документов на $23 млрд. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Кыргызстане.

Подписаны соглашения в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, модернизация электростанций, сельское хозяйство, нефтехимия, транспортные коммуникации и т.д.

Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и руководителями различных китайских компаний и банков. Глава Узбекистана также принял участие в международном экономическом форуме "Один пояс – один путь", который стартовал в Пекине.

На встрече с деловыми кругам Китая узбекский лидер заверил, что по итогам 2017 года узбекско-китайский товарооборот достигнет $5 млрд. В ближайшие годы страны и вовсе намерены довести объемы взаимной торговли до $10 млрд. Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана. В республике действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. Китайские инвесторы на сегодня вложили в экономику Узбекистана около $8 млрд.