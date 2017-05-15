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Президент Узбекистана по итогам визита в Китай подписал 105 соглашений на $23 млрд.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425898-ru.html

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15 мая 2017, 10:04       Комментарии

По итогам государственного визита в Китай президента Узбекистана Шавката Мирзиёева подписано 105 двусторонних документов на $23 млрд. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Кыргызстане.
Подписаны соглашения в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, модернизация электростанций, сельское хозяйство, нефтехимия, транспортные коммуникации и т.д.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и руководителями различных китайских компаний и банков. Глава Узбекистана также принял участие в международном экономическом форуме "Один пояс – один путь", который стартовал в Пекине.
На встрече с деловыми кругам Китая узбекский лидер заверил, что по итогам 2017 года узбекско-китайский товарооборот достигнет $5 млрд. В ближайшие годы страны и вовсе намерены довести объемы взаимной торговли до $10 млрд. Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана. В республике действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. Китайские инвесторы на сегодня вложили в экономику Узбекистана около $8 млрд.

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