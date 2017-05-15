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Россиянина депортируют из ОАЭ за попытку выдать себя за гражданина КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/rossiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425896-ru.html

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МИД: Китай ужесточил выдачу туристических и деловых виз

15 мая 2017, 10:24       Комментарии

Суд в ОАЭ признал вину 32-летнего россиянина, который предъявил полицейским чужие документы на имя гражданина Кыргызстана.
Последние три месяца в ОАЭ проведет под арестом россиянин, который позже будет депортирован. Как выяснилось, еще с 2004 года мужчина находился на территории Эмират незаконно, пишут российские СМИ.
Суд в Дубае накануне признал нелегального мигранта с гражданством РФ виновным после того, как в марте при задержании полицейскими он предъявил чужое удостоверения личности. В итоге выяснилось, что мужчина предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана, который покинул ОАЭ за несколько месяцев до этого.

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