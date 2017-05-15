Россиянина депортируют из ОАЭ за попытку выдать себя за гражданина КР

15 мая 2017, 10:24 Комментарии

Суд в ОАЭ признал вину 32-летнего россиянина, который предъявил полицейским чужие документы на имя гражданина Кыргызстана.

Последние три месяца в ОАЭ проведет под арестом россиянин, который позже будет депортирован. Как выяснилось, еще с 2004 года мужчина находился на территории Эмират незаконно, пишут российские СМИ.

Суд в Дубае накануне признал нелегального мигранта с гражданством РФ виновным после того, как в марте при задержании полицейскими он предъявил чужое удостоверения личности. В итоге выяснилось, что мужчина предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана, который покинул ОАЭ за несколько месяцев до этого.