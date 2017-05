Боевики ИГ уничтожили античные статуи в древнем городе на Евфрате

15 мая 2017, 9:59 Комментарии

Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает Лента.ру со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части.

Isis says it discovered new ancient ruins in al-Salhiyah, Albukamal. (Dura-Europos ruins). Statues destroyed: pic.twitter.com/HVAQrwT7AG

- Hassan Hassan حسن (@hxhassan) 13 мая 2017 г.

По данным SANA, боевики ранее подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности. ИГ и другие террористические организации торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают.

Агентство называет произошедшее "новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия".

Дура-Европос - античный город вблизи современного Калат-эс-Салихия в Сирии, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. Получил известность в связи с археологическими находками и хорошо сохранившимися древними фресками.

В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.