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Боевики ИГ уничтожили античные статуи в древнем городе на Евфрате

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359820_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425895-ru.html

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Городскими оперативниками раскрыто разбойное нападение

15 мая 2017, 9:59       Комментарии

Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает Лента.ру со ссылкой на сирийское информагентство SANA.
Сделанные вандалами видеокадры появились на сайтах, поддерживающих боевиков. На видео античные скульптуры и барельефы дробят кувалдой на мелкие части.
Isis says it discovered new ancient ruins in al-Salhiyah, Albukamal. (Dura-Europos ruins). Statues destroyed: pic.twitter.com/HVAQrwT7AG
- Hassan Hassan حسن (@hxhassan) 13 мая 2017 г.
По данным SANA, боевики ранее подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности. ИГ и другие террористические организации торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают.
Агентство называет произошедшее "новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия".
Дура-Европос - античный город вблизи современного Калат-эс-Салихия в Сирии, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. Получил известность в связи с археологическими находками и хорошо сохранившимися древними фресками.
В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.

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