В КР ожидается неустойчивая погода, Гражданская защита начеку

15 мая 2017, 10:01 Комментарии

16 мая днём и в период с 17 по 19 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, 17-18 мая местами осадки сильные. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По республике ожидается поднятие уровня воды на реках, что создаст угрозу подтопления близрасположенных населенных пунктов. В этой связи МЧС напоминает о проведении предупредительных работ и приведении сил и средств Гражданской защиты к повышенной готовности к возможным ЧС.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до +18…+23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до +13…+18°, в горных районах до 0…+5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.