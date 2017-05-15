Для предотвращения ДТП с детьми волонтеры будут стоять на перекрестках

15 мая 2017, 10:05 Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Бишкеке стартовала акция "Вместе за безопасность детей на дорогах". По сообщению организаторов данного мероприятия, инициатива о мониторинге дорог столицы волонтерами возникла из-за участившихся случаев ДТП с участием школьников.

В данной акции примут участие сотрудники УПМ, учителя столичных школ, управление образования мэрии Бишкека и волонтеры. По сообщению директора ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой, всем активистам будут розданы флажки, которыми участники мероприятия будут оповещать водителей, что дети переходят дорогу. Стоит отметить, для каждого волонтера будет подобран удобный график. Планируется, что период акции будет окончен вместе с завершением учебного года.

"Мы создали данную акцию для того, чтобы помочь детям переходить дороги в оживленных местах. Приоритет сделан на часы-пик, когда дети выходят со школы, особое внимание уделяется тем местам, где есть интенсивный поток автотранспорта. Также мы будем проводить мониторинг того, как водители проезжают около школ, пропускают ли автовладельцы пешеходов. Кроме того, будем обращать внимание на то, как сами пешеходы переходят дорогу", - сказала Турдубекова.