В результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человек

15 мая 2017

По меньшей мере 17 заключённых, участвовавших в бунте в тюрьме Папуа - Новой Гвинее, были застрелены полицией.

Как сообщает RT со ссылкой на AFP, в результате бунта 57 заключённым удалось сбежать, трое были пойманы, многие из них были осуждены за тяжкие преступления.

17 prisoners shot dead after mass breakout at a jail in Papua New Guinea - 57 still on the run https://t.co/PjHCpHBMsd pic.twitter.com/Ab8J6u0End

- AFP news agency (@AFP) 15 мая 2017 г.

Отмечается, что комиссар полиции провинции Моробе Энтони Вагамби призвал местных жителей быть бдительными и проявлять осторожность.