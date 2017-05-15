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Новости Кыргызстана

СМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеровСМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеров

В результате тюремного бунта в Папуа - Новой Гвинее погибли 17 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359827_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425892-ru.html

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15 мая 2017, 10:20       Комментарии

По меньшей мере 17 заключённых, участвовавших в бунте в тюрьме Папуа - Новой Гвинее, были застрелены полицией.
Как сообщает RT со ссылкой на AFP, в результате бунта 57 заключённым удалось сбежать, трое были пойманы, многие из них были осуждены за тяжкие преступления.
17 prisoners shot dead after mass breakout at a jail in Papua New Guinea - 57 still on the run https://t.co/PjHCpHBMsd pic.twitter.com/Ab8J6u0End
- AFP news agency (@AFP) 15 мая 2017 г.
Отмечается, что комиссар полиции провинции Моробе Энтони Вагамби призвал местных жителей быть бдительными и проявлять осторожность.

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