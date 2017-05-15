Двукратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова прибыла в Кыргызстан

15 мая 2017, 9:50 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне в международном аэропорту "Манас" (г. Бишкек) Госагентство встретило чемпионку Азии - 2017 по женской борьбе Айсулуу Тыныбекову и членов сборной команды по женской борьбе КР. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отметил главный тренер по женской борьбе национальной сборной Кыргызстана Нурбек Изабеков, за короткий срок А.Тыныбековой пришлось восстановиться после травмы, несмотря на это, она уверенно одержала победу на чемпионате Азии.

В свою очередь чемпионка Азии поблагодарила всех кыргызстанских болельщиков за их поддержку. "Мы усердно готовились к чемпионату и уже были готовы психологически. Все соперники были уже давно известны. Я знала, на что способны мои соперницы и заранее распределила силы", - заявила А.Тыныбекова.

Напомним, что 13 мая А.Тыныбекова завоевала золотую медаль в весовой категории до 58 кг на чемпионате Азии-2017 по видам борьбы в Индии.