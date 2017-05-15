 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для предотвращения ДТП с детьми волонтеры будут стоять на перекресткахДля предотвращения ДТП с детьми волонтеры будут стоять на перекресткахВ КР ожидается неустойчивая погода, Гражданская защита начекуВ КР ожидается неустойчивая погода, Гражданская защита начеку

Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал "золото" на Исламских играх солидарности

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/dziudoist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425890-ru.html

Похожие новости

Впервые за 12 лет Кыргызстан завоевал золото на Исламиаде

Нургазы Асангулов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Индии

Кыргызстанец Нургазы Асангулов завоевал бронзу чемпионата Азии

Борец Нургазы Асангулов завоевал бронзу чемпионата Азии в Индии

Исламские игры: определились соперники боксеров Кыргызстана

15 мая 2017, 10:03       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал "золото" на Исламских играх солидарности, которые проходят в городе Баку (Азербайджан)
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, в финале отечественный дзюдоист в весовой категории свыше 100 кг встретился с алжирским спортсменом Наджиб Теммаром (Temmar Nadjib) и одержал победу над соперником за 1 минуту 14 секунд.
Наджиб Теммар за это время успел получить три замечания (шидо), что обернулось для него поражением.
Также 14 мая бронзовую медаль по дзюдо в категории до 81 кг завоевал Владимир Золоев. Он одержал победу над сирийским спортсменом Мохамад Касеном.
Напомним, в первый соревновательный день кыргызстанские дзюдоисты завоевала две бронзовые медали - Отар Бестаев в весовой категории до 60 кг, а также Бектур Рысмамбетов (до 73 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум