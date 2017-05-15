15 мая 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанский дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал "золото" на Исламских играх солидарности, которые проходят в городе Баку (Азербайджан)

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, в финале отечественный дзюдоист в весовой категории свыше 100 кг встретился с алжирским спортсменом Наджиб Теммаром (Temmar Nadjib) и одержал победу над соперником за 1 минуту 14 секунд.

Наджиб Теммар за это время успел получить три замечания (шидо), что обернулось для него поражением.

Также 14 мая бронзовую медаль по дзюдо в категории до 81 кг завоевал Владимир Золоев. Он одержал победу над сирийским спортсменом Мохамад Касеном.

Напомним, в первый соревновательный день кыргызстанские дзюдоисты завоевала две бронзовые медали - Отар Бестаев в весовой категории до 60 кг, а также Бектур Рысмамбетов (до 73 кг).