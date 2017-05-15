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СМИ: вирус WannaCry может заразить свыше миллиона компьютеров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-virus...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425889-ru.html

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Telegram запустил функцию звонков в версии для компьютеров

15 мая 2017, 10:08       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Специалисты в области кибербезопасности считают, что более 1,3 миллиона компьютерных систем до сих пор уязвимы перед вирусом WannaCry, с помощью которого в пятницу была осуществлена глобальная кибератака, пишет издание Financial Times.
Как ранее заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, серия кибератак может возобновиться в понедельник утром. По его данным, распространение вируса уже затронуло 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.
Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться на следующей неделе, пишет издание.
"Мы в курсе попыток осуществить атаку на другие британские центры, помимо медслужб", — сообщил изданию директор Национального центра кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин.
Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.
Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.
Источник РИА Новости

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