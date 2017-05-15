А.Атамбаев подписал указ о приеме в гражданство 175 человек

15 мая 2017, 9:55 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о приеме в гражданство 175 человек. Согласно указу, подписанному 10 мая 2017 года, удовлетворены ходатайства о приеме в гражданство следующих лиц:

1) Абдимитал кызы (Ниëзова) Нозима, 1991 года рождения, турчанка, уроженка села Аюу Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

2) Абдукахарова (Хожиматова) Гулнора Сайфидиновна, 1975 года рождения, узбечка, уроженка города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

3) Абдулажонова (Собирова) Комала Зокиржоновна, 1978 года рождения, узбечка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Киров Кара- Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

4) Абдуллаева (Пулатова) Гулнорахон Эркинжоновна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка села Файзиабад Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Арал Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

5) Абдуллаева (Абдураимова) Гульнара Тургунбаевна, 1961 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

6) Абдуллаева (Карабоева) Феруза Мирзаалиевна, 1986 года рождения, узбечка, уроженка села Гулхана Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; проживает в городе Исфана Баткенской области Кыргызской Республики;

7) Абдуразакова Ойсулув Мамат кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

8) Аблаярова Шахноза Аманкуловна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Жениш Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Андарак Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики;

9) Адилова (Сатимова) Тожихон Солижоновна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Туркистан Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Арал Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

10) Ажиматова Гулбахор Киргизовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

11) Айдаралиева (Базарова) Оязимхон Гуламжоновна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка села Пахтаабад Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

12) Айтибаев Ильяс Абдусаттарович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

13) Акайев Рахимжон Хакимжон угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Акбуйра Алтыарыкского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;

14) Акбарова Мархабохон Назировна, 1976 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Чертек-Сай Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

15) Алтымышов Толибжон Салижанович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Чунгара Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Жаны- Жер Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

16) Анорбаева Салима Юлдашевна, 1949 года рождения, кыргызка, уроженка села Тергачи Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

17) Асанова Айнура Косим кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Коммуна Паркентского района Ташкентской области Республики Узбекистан; проживает в селе Манас Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

18) Атакулова Нодирахон Авазбековна, 1977 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

19) Ахматова Тожихон Махмудовна, 1988 года рождения, узбечка, уроженка села Шахрихон Московского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаштык Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

20) Ахмедова (Каюмова) Жумагул Рахматиллаевна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка села Алтыарык Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

21) Ахмедов Олимжон Махмудович, 1975 года рождения, узбек, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

22) Бакаева (Дуйшеналиева) Барчиной Аргинбой кизи, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Кизил-Рават Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в городе Токмок Чуйской области Кыргызской Республики;

23) Батыров Нурлан Рашиджон угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Ак-Жол Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

24) Бободжанова (Джалилова) Хайринисо, 1948 года рождения, таджичка, уроженка города Ленинабад Таджикской ССР; проживает в селе Центральное Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики;

25) Буронов Шавкат Муйдинович, 1977 года рождения, кыргыз, уроженец села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

26) Гафарова (Максутова) Дилдора Маруфжоновна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ынтымак Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

27) Гозиева (Шеркулова) Азизахон Якубжоновна, 1976 года рождения, таджичка, уроженка села Шукурмерган Мархаматского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Чек-Абад Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

28) Гулнора Духти Садулло, 1991 года рождения, таджичка, уроженка села Сасык-Булак Джергетальского района Таджикской ССР; проживает в селе Джаны-Джер Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

29) Давлатова (Хамракулова) Гулзода Акрамжоновна, 1989 года рождения, узбечка, уроженка села Карабагиш Мархаматского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Тепе-Коргон Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

30) Джанторова (Микиева) Лейла Аскеровна, 1968 года рождения, узбечка, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР; проживает в селе Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дочь Мирзаева Барно 1998 года рождения;

31) Долгоульская (Катькалова, Башмачникова) Маргарита Григорьевна, 1964 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

32) Жамгирчиева Минавархон Абилкосимовна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

33) Жунушбаева Оксана Олеговна, 1992 года рождения, русская, уроженка села Гарм Гармского района Республики Таджикистан; проживает в городе Токмок Чуйской области Кыргызской Республики;

34) Зухридинова Кизлархон Солижон кизи, 1990 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

35) Исаева (Камолова) Патмахон Шароповна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка села Яркишлак Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

36) Исакова (Тажиматова) Бону Олмасовна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка села Гульча Алайского района Ошской 6 области Киргизской ССР; проживает в селе Кашкар-Кыштак Кара- Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

37) Кадиров Файзула Алимбуваевич, 1961 года рождения, таджик, уроженец Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской

Республики;

38) Казакова (Убайдуллаева) Ханифахон Абдурахмоновна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка села Пахтакор Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

39) Камариддинов Зиѐвуддин Зухриддин угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

40) Камолов Охунжон Одилжон угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Сары-Алтын Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

41) Канаев Пейшанали Алишерович, 1963 года рождения, кыргыз, уроженец села Кизил-Рават Янгикурганского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Нарын Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

42) Касимова Гулнурахон Авазбековна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Коммуна Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Куу-Майдан Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики;

43) Каримова Мухаббатхон Абдуназоровна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка села Кугай Учкурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

44) Касимова (Кадирова) Хуснидахон Рашитбековна, 1978 года рождения, узбечка, уроженка села Пахтаабад Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Кант Чуйской области Кыргызской Республики;

45) Кодирова Мавжудахон Мирзахамдамовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Кургантепе Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Алчалуу Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

46) Кузиева Собирахон, 1928 года рождения, кыргызка, уроженка села Заркент Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Улук Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

47) Куйчиева Назира Сулаймановна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

48) Кулдашева (Курбонова) Одинахон Косимжоновна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Хуррамабад Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Мин-Чынар Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

49) Курбонова Нурила Асанбоевна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Гулча Алайского района Ошской области Кыргызской Республики;

50) Курганов Мирзохиджон Кобулович, 1985 года рождения, узбек, уроженец села Кургантепе Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Жалал- Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

51) Кучибаев Мовлан Рустам угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Толли Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; проживает в селе Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

52) Кушбакова (Тажибаева) Рано Ибраимовна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка села Янгиабад Ильичевского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе 8 Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

53) Мавланова (Халилова) Умидахон Махамаджоновна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Шарк Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

54) Маматалиева Наргиза Иброхим кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

55) Маматисаков Муродилла Чиракович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец села Тешикташ Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики. Вместе с ним дети: Чирокова Режапхон, 1998 года рождения, Чироков Чынгыз, 2003 года рождения;

56) Маматова Саноатхон Собировна, 1967 года рождения, таджичка, уроженка села Шукурмерган Ленинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Араван Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

57) Мамасаитов Махмуджон Тойтасинович, 1969 года рождения, таджик, уроженец города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области КыргызскойРеспублики;

58) Мамашева Гулнозахон Эралиевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Яркишлак Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

59) Матишова Ойгул Исраиловна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Ширин Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

60) Матибрайимова Касият Мадалиевна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка села Сары-Могол Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

61) Матмусаев Иброхимжон Мухторалиевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Шукурмерган Мархамадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Тоо- Моюн Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

62) Матмусаева Нурзада Одилжоновна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андиджанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

63) Матхаликов Розувай Таштемирович, 1957 года рождения, узбек, уроженец города Кара-Суу Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Кара-Суу Ошской области Кыргызской Республики;

64) Махматова Химоятхон Мирзорахматовна, 1981 года рождения, таджичка, уроженка села Мулгон Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Айдаркен Баткенской области Кыргызской Республики;

65) Махмадаминов (Махамадаминов) Муслимжон Мухторович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец села Пахта-Бустон Узбекистанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кыдырша Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

66) Махмудов Бекзод Бахтиѐр угли, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

67) Мехмонова Рисолатхон Урмановна, 1963 года рождения, узбечка, уроженка села Октябрь Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

68) Мирзабоева Кимѐхон Акимовна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка села Йулдашабад Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Чекелик Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

69) Мирзаева Маргубахон Махаматисмоиловна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

70) Мирзакаюмова Арзихон Абдужалиловна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сары-Кашка Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

71) Мирзатова Ойдин Тахировна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Зарбдор Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

72) Мирзоева Мукарама Исроилова (Исроиловна), 1981 года рождения, таджичка, уроженка села Джол-Терек Джергетальского района Таджикской ССР; проживает в селе Нижне- Чуйское Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней сын Малабеков Саткул, 2004 года рождения;

73) Муминова Гулнора Хошимжоновна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Миркомилов Исломбек, 2002 года рождения, Миркомилов Илхомбек, 2005 года рождения, Миркомилова Зарина, 2007 года рождения;

74) Мусурманкулов Эркинжон Абдупаттоевич, 1976 года рождения, узбек, уроженец села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Нурабад Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

75) Назирова (Ярматова) Мукаддам Анваровна, 1982 года рождения, таджичка, уроженка села Уч-Коргон Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

76) Насирова Бегайым Пасановна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка села Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

77) Насиров Риза Ахунжанович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец села Абдуллабий Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

78) Нематов Махаммад Махмуд угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Чокмор Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

79) Норматова (Абдуллаева) Гулчехра Алибековна, 1971 года рождения, узбечка, уроженка села Мехнатабад Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Гавриловка Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

80) Нурбоев Акмалжон Абдурашидович, 1965 года рождения, кыргыз, уроженец села Коммуна Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Кызыл-Байрак Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

81) Нурматова (Мирзаева) Нодира Султановна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка села Янги-Хаят Зааминского района Джизакской области Узбекской ССР; проживает в селе Дыйкан- Кыштак Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

82) Омонова Фотима Туланбой кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кант Чуйской области Кыргызской Республики;

83) Омурбаева Масуда Борубаевна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Жыгач Жаны-Жолского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Нарын Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

84) Ортикбоева (Эргашева) Зулфия Жумабековна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка села Гайрат Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Терс Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

85) Паизов Курсанбек Ахмеджанович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец села Сузак Сузакского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

86) Патидинова Патмахон Сапарвой кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Озгур Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

87) Раззакова Зиëда Хасанбаевна, 1983 года рождения, узбечка, уроженка села Кугай Учкурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

88) Расулова Гулнорахон Кудратиллаевна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

89) Рахманбердиев Максадбек Марипжанович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец села Абдуллабий Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

90) Режапова Айчуряк Солижоновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Коммуна Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Керме-Тоо Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

91) Рузиматова Рузихон Махмудовна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Кургантепе Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Алга Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

92) Садикова (Каюмова) Ибодатхон Бакировна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка села Ханабад Ильичевского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

93) Саиткулова Гулнора Джановна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Толли Зааминского района Джизакской области Узбекской ССР; проживает в селе Гавриловка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Носирбеков Сарварбек, 2004 года рождения, Носирбеков Манас, 2006 года рождения, Насырбеков Алмас, 2011 года рождения;

94) Сайматова (Жумабоева) Жамилахон Кодиржоновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Коммуна Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

95) Салиева Нигорахон Инобидиновна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

96) Саломова Ойгул Икромжоновна, 1986 года рождения, таджичка, уроженка села Калайнов Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Уч-Коргон Манасского района Таласской области Кыргызской Республики;

97) Сардарбеков Султонбек Кочарбой угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Катартал Езевонского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

98) Сарикулова Гулмира Мукумжановна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

99) Сафаралиев Асроридин Сираджидинович, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

100) СиддиковаАшурой Сулаймоновна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Хуррамабад Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кыргыз- Кыштак Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

101) Сидиков Боходир Тоштемирович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец села Пахтакор Пузского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

102) Солиева (Тешебаева) Шахнозахон Зокировна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

103) Сотволдиев Азимжон Шокиржон угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец села Акер Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Орукзар Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

104) Сотволдиева (Туралиева) Мукаддасхон Махмудбековна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка села Уйчи Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Дейрес Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

105) Сулаймонова (Айпова) Марзияжон Шарофжоновна, 1969 года рождения, таджичка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

106) Султонов Бохтиѐржон Изатуллаевич, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец села Яркишлак Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Ленинское Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

107) Тажибаева Хамидахон Торабаевна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дочь Давронбекова Лайло, 2008 года рождения;

108) Тангиров Расул Холтемирович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец поселка Чаманзар Пахтакорского района Джизакской области Узбекской ССР; проживает в селе Виноградное Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

109) Таштонбеков Мавлонбек Зулимович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Янгиер Учкурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Шамалды- Сай Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

110) Темиров Музаффар Камилович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики. Вместе с ним дети: Камилова Гуласал, 2007 года рождения, Камилова Угилой, 2009 года рождения;

111) Темирова Юлдузхон Хокимжон кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Аккурган Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;

112) Тиллабекова Ойгул Пулатбек кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Мугол Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Вознесеновка Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;

113) Тогаева Гулнозахон Юнусалиевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Аввал

Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кулду Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

114) Токсонбоев Суранбек Акылбекович, 1977 года рождения, кыргыз, уроженец села Файзиабад Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орукзар Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

115) Толубаева (Эргешова) Саодатхон, 1947 года рождения, кыргызка, уроженка села Октябрь Куршабского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

116) Топволдиева Зиропат Музаффаржоновна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орозбеков Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

117) Тохтабаева Альбина Дилмурадовна, 1992 года рождения, уйгурка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

118) Тохтабаев Усмонали Турдалиевич, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец села Янгиер Учкурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кызыл-Жар Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

119) Тохтабаева (Давулбекова) Фатимахон Авдиевна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка села Янгиер Учкурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кызыл-Жар Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

120) Тохтасинов Нуржигит Имматбек угли, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

121) Тошмирзаев Мисратилло Рахимжон угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

122) Тоштемиров Бексултон Холмухаммадович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец села Нанай Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кербен Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

123) Тоштемиров Мусинжон Абдувохобович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец села Богча Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

124) Тошпулатов Закир, 1940 года рождения, кыргыз, уроженец села Ильич Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Шерали Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

125) Туйчиев Нурсамат Каримжон угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец села Мугол Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кербен Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

126) Тургунова Нигорахон Султонмамитовна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

127) Туманбаева Айнура Абдулхакимовна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

128) Тухтаева Ойнура Дускул кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Арнасайского района Джизакской области Республики Узбекистан; проживает в селе Виноградное Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

129) Тухтаназарова Айжамол Гавхарбек кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Янгиер Учкурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кызыл-Жар Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

130) Тухтаназаров Аскарбек Гавхарбек угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Янгиер Учкурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Авлетим Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

131) Узаков Бахтиѐр Юсупович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец села Акер Багдадского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

132) Узакова (Жонжигитова) Гулхумор (Гульхумор) Парпиевна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка села Янги-Заман Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

133) Умаралиева Гулнорахон Каримовна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка села Абдуллабий Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

134) Умоталиев Асилбек Умурбекович, 1977 года рождения, кыргыз, уроженец села Зарбдор Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Атана Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

135) Уразова (Темирова) Хайитгул Мирзаевна, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;

136) Ураимов Мирлан Маллабоевич, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кыш-Абад Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

137) Усенбаева (Аманова) Ëркиной Иномовна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Лугумбек Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бургонду Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

138) Усманова (Отаева) Гульбахор Суяржоновна, 1992 года рождения, таджичка, уроженка села Совет Фрунзенского района Ошской области Кыргызской Республики; проживает в селе Совет Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

139) Усманов Якуббек Туманович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец села Кызыл-Рават Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жыл-Булак Аксыйского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

140) Хайдарова (Нишанова) Гулхумор Мамировна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка села Абдуллабий Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Жарооз Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

141) Хайдаров Равшанбек Алибоевич, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Жалал- Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

142) Халикова (Якубова) Мухаë Зокиржоновна, 1983 года рождения, узбечка, уроженка Алтынкульского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

143) Хамдамова (Баратбаева) Кумушой Холмуротовна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка села Янгиабад Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; проживает в селе Андарак Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики;

144) Хамидова Рузагул Шокиржон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Комсомол Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

145) Хамралиева Мохигул Илхомжон кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Ейилма Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кулду Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

146) Хасанов Асилмурод Досмурод угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец села Навбахар Мирзаабадского района Сырдарьинской области Республики Узбекистан; проживает в селе Сретенка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

147) Хожибеков Русланбек Иброхимович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

148) Холматова Сайниссо Абдуганиевна, 1985 года рождения, таджичка, уроженка села Навгилем Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; проживает в селе Андарак Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики;

149) Холмирзаева Махпубахон Юнусалиевна, 1976 года рождения, уйгурка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Арал Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

150) Хошимова Мурувват Неьматовна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Чимен Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Халмион Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

151) Хусанбоева Ойнура Зикиря кизи, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

152) Хусанходжаев Фарход Улугходжаевич, 1973 года рождения, узбек, уроженец города Жалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Жалал-Абад Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

153) Чилашвили Бинназ, 1994 года рождения, турчанка, уроженка села Боюк Касик Агстафинского района Азербайджанской Республики; проживает в селе Буденовка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики;

154) Чиракова Роза Муродилла кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Тешикташ Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

155) Чирокова Мехринса Муродилла кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Тешикташ Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

156) Чутибоева Махбубахон Холмирзаевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Хошимжонова Ойдона, 2007 года рождения, Хошимжонов Асилбек, 2010 года рождения, Хошимжонова Айгерим, 2013 года рождения;

157) Шамшиев Йигитали Хамралиевич, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец села Яйпан Узбекистанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Пригородное Ал