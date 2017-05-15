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Toyota намерен выпустить летающий автомобиль

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/toyota...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425886-ru.html

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15 мая 2017, 9:37       Комментарии

Японский автоконцерн Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, пишет "РИА Новости", со ссылкой на телекомпанию NHK.
Автостроитель выделит на разработку летающего автомобиля 42 млн иен (около $370 тыс.) в течение трех лет. Если до сих пор группа разработчиков занималась проектом самостоятельно, собирая средства через Интернет, то теперь вопрос с финансированием можно считать решенным.
Летающий автомобиль оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов. По замыслу автоконцерна, в январе 2019 году будет осуществлен первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио автомобиль зажжет олимпийский огонь.

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