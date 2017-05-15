Toyota намерен выпустить летающий автомобиль

15 мая 2017, 9:37 Комментарии

Японский автоконцерн Toyota готовится выпустить управляемый летающий автомобиль в январе 2019 года, пишет "РИА Новости", со ссылкой на телекомпанию NHK.

Автостроитель выделит на разработку летающего автомобиля 42 млн иен (около $370 тыс.) в течение трех лет. Если до сих пор группа разработчиков занималась проектом самостоятельно, собирая средства через Интернет, то теперь вопрос с финансированием можно считать решенным.

Летающий автомобиль оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов. По замыслу автоконцерна, в январе 2019 году будет осуществлен первый полет с человеком на борту, а во время Олимпиады 2020 года в Токио автомобиль зажжет олимпийский огонь.