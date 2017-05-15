КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты

15 мая 2017, 9:24 Комментарии

Власти КНДР заявили об успешно проведенном пуске баллистической ракеты, состоявшемся накануне, передает в понедельник Интерфакс со ссылкой на агентство "Ренхап" и центральное телевидение Северной Кореи.

Сообщается, что испытывалась ракета Hwasong-12. Она пролетела 787 километров, набрав высоту более 2 тысяч км. Ракету запустили под самым высоким углом, чтобы не поставить под угрозу безопасность соседних стран.

Целью испытания была проверка возможностей Hwasong-12 по доставке крупной ядерной боеголовки. Глава КНДР Ким Чен Ын, который лично наблюдал за пуском, отметил, что США находятся "в прицельной дальности" от Северной Кореи.

КНДР произвела пуск баллистической ракеты средней дальности в воскресенье. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. В Минобороны РФ заявили, что траектория полета проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении. В военном ведомстве уточнили, что Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сопровождали ракету на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)".