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Красный Полумесяц распределяет гумпомощь пострадавшим семьям в Чон-Алае

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359819_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425884-ru.html

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15 мая 2017, 9:27       Комментарии

Красный Полумесяц Кыргызстана распределяет гуманитарную помощь для пострадавших семей в Чон-Алайском районе. По данным МЧС КР, от землетрясения пострадали более 500 семей. Их дома по степени разрушенности находятся в аварийном состоянии либо полностью разрушены. Пострадавшие проживают в палатках и юртах, предоставленных спасателями.
Красный Полумесяц в соответствии с договоренностью с МЧС предоставила для более 500 семей непродовольственные запасы со своих складов в Баткенской и Ошской областях. Для погрузки гуманитарной помощи министерство предоставило свои грузовые машины "КАМАЗ".
На данный момент пострадавшие жители Чон-Алая получают самое необходимое: одеяла, кухонные и гигиенические наборы, брезенты, канистры для воды, постельное белье и мыло.

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