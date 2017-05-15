Красный Полумесяц распределяет гумпомощь пострадавшим семьям в Чон-Алае

15 мая 2017, 9:27 Комментарии

Красный Полумесяц Кыргызстана распределяет гуманитарную помощь для пострадавших семей в Чон-Алайском районе. По данным МЧС КР, от землетрясения пострадали более 500 семей. Их дома по степени разрушенности находятся в аварийном состоянии либо полностью разрушены. Пострадавшие проживают в палатках и юртах, предоставленных спасателями.

Красный Полумесяц в соответствии с договоренностью с МЧС предоставила для более 500 семей непродовольственные запасы со своих складов в Баткенской и Ошской областях. Для погрузки гуманитарной помощи министерство предоставило свои грузовые машины "КАМАЗ".

На данный момент пострадавшие жители Чон-Алая получают самое необходимое: одеяла, кухонные и гигиенические наборы, брезенты, канистры для воды, постельное белье и мыло.