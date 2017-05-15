Автомашина "Хонда" сбила первоклассницу возле школы, где учится девочка

15 мая 2017, 9:30 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и проспекта Манаса произошло очередное дорожное происшествие с участием детей. По сообщению столичного УПМ ГУВД, в минувшие выходные девушка, 1992 года рождения, находясь за рулем автомашины Honda Inspire совершила наезд на пешехода.

В патрульной милиции отметили, что водитель грубо нарушила правила дорожного движения, не пропустив на перекрестке пешеходов, вследствие чего пострадала девочка. Школьница получила гематомы и ушибы, но госпитализация ей не потребовалась.

"Девушка поворачивала с улицы Московской на проспект Манаса, но на пешеходном переходе не пропустила пешеходов. На место происшествия приехала карета скорой помощи, медики диагностировали легкие травмы", - сообщили в УПМ Бишкека.

В настоящее время автомобиль Honda Inspire поставлен на штрафстоянку, ведется следствие.