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Автомашина "Хонда" сбила первоклассницу возле школы, где учится девочка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359818_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425883-ru.html

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15 мая 2017, 9:30       Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и проспекта Манаса произошло очередное дорожное происшествие с участием детей. По сообщению столичного УПМ ГУВД, в минувшие выходные девушка, 1992 года рождения, находясь за рулем автомашины Honda Inspire совершила наезд на пешехода.
В патрульной милиции отметили, что водитель грубо нарушила правила дорожного движения, не пропустив на перекрестке пешеходов, вследствие чего пострадала девочка. Школьница получила гематомы и ушибы, но госпитализация ей не потребовалась.
"Девушка поворачивала с улицы Московской на проспект Манаса, но на пешеходном переходе не пропустила пешеходов. На место происшествия приехала карета скорой помощи, медики диагностировали легкие травмы", - сообщили в УПМ Бишкека.
В настоящее время автомобиль Honda Inspire поставлен на штрафстоянку, ведется следствие.

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