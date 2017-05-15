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Создатели вируса WannaCry получили от своих жертв $42 тысячи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359817_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425882-ru.html

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По всему миру распространяется вирус-вымогатель WannaCry

15 мая 2017, 9:43       Комментарии

В результате глобальной кибератаки создатели вируса WannaCry получили $42 тыс. от своих жертв. Об этом сообщает РБК со ссылкой The Times со ссылкой на данные платежей.
Создатели вируса, заразившего компьютеры в более чем ста странах мира, требовали от своих жертв выкупа в $300 в биткоинах для разблокировки системы. Несмотря на то что система переводов биткоинов не позволяет отследить данные плательщика, оценить сумму, находящуюся на счете злоумышленников, оказалось возможным. По данным организации Elliptic, отслеживающей биткоин-платежи, злоумышленникам пока что было сделано лишь 110 переводов, в результате чего они получили около $42 тыс. или 23,5 биткоина. При этом пока что злоумышленники не пытаются снять деньги, оказавшиеся в их распоряжении.
Ранее глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт сообщил, что от действий создателя вируса пострадали порядка 200 тыс. человек в 150 странах мира. При этом Уэйнрайт отметил, что выкуп хакерам заплатили лишь немногие.
В Национальном центре кибербезопасности (NCSC) Великобритании предупредили, что кибератаки с использованием вируса WannaCry могут продолжиться. По оценкам британской спецслужбы, для вируса по-прежнему остаются уязвимы около 1,3 млн компьютеров.
Вирус WannaCry заразил тысячи компьютеров по всему миру 12 марта. Кибератаке подверглись сервера ряда компаний и государственных учреждений.

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