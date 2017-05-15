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В связи с прокладкой теплосетей участок ул.Осмонкула закрыт для движения транспорта - мэрия

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425881-ru.html

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15 мая 2017, 9:45       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Осмонкула закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным, управления капитального строительства мэрии, будет закрыто дорожное движение на улице Осмонкула от улицы Огонбаева до проспекта Чуй.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2017-2018 гг. Ремонтные работы осуществляет подрядчик - ОсОО "Кыргыз Каганат". Ремонтные работы завершатся 4 июня текущего года", - говорится в сообщении.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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