Работники магазина Kimchi складировали мусор в неположенном месте (фото)

15 мая 2017, 9:22 Комментарии

При проведении рейда по санитарному состоянию Октябрьского района инспекторы санитарно-экологической инспекции столичного муниципалитета установили, что работники магазина Kimchi по ул.Медерова 69 складируют мусор в неположенном месте. Как сообщила пресс-служба мэрии, инспектор составил протокол в отношении арендатора магазина Kimchi Ли Е. В. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направил его для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Октябрьского района.