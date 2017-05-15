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Работники магазина Kimchi складировали мусор в неположенном месте (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425880-ru.html

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15 мая 2017, 9:22       Комментарии

При проведении рейда по санитарному состоянию Октябрьского района инспекторы санитарно-экологической инспекции столичного муниципалитета установили, что работники магазина Kimchi по ул.Медерова 69 складируют мусор в неположенном месте. Как сообщила пресс-служба мэрии, инспектор составил протокол в отношении арендатора магазина Kimchi Ли Е. В. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направил его для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Октябрьского района.

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