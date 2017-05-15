Из-за прокладки теплосетей закрыто движение на ул.Осмонкула в Бишкеке (карта)

15 мая 2017, 9:24 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей в Бишкеке закрыто дорожное движение на улице Осмонкула от улицы Огонбаева до проспекта Чуй. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осеннее-зимнем периоде 2017-2018 годов. Ремонтные работы осуществляет подрядчик ОсОО "Кыргыз Каганат". Работы завершатся 4 июня 2017 года.

Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.