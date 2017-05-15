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Столичную улицу Осмонкула временно закроютСтоличную улицу Осмонкула временно закроютРаботники магазина Kimchi складировали мусор в неположенном месте (фото)Работники магазина Kimchi складировали мусор в неположенном месте (фото)

Из-за прокладки теплосетей закрыто движение на ул.Осмонкула в Бишкеке (карта)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425879-ru.html

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15 мая 2017, 9:24       Комментарии

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