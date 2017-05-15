Спикер ЖК выразил коллеге из Турции соболезнования в связи с гибелью людей при ДТП в провинции Мугла

15 мая 2017, 9:37 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбековнаправил телеграмму председателю парламента Турции Исмаилу Кахраману со словами соболезнования в связи с автокатастрофой, произошедшей в провинции Мугла, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. Как сообщает пресс-служба ЖК, в тексте телеграммы говорится: "С глубокой печалью я воспринял трагические известия об автокатастрофе, произошедшей в провинции Мугла, и повлекшей многочисленные человеческие жертвы.

От имени Жогорку Кенеша и от себя лично прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате автокатастрофы".

13 мая пассажирский автобус перевернулся на опасном повороте горной дороги. Всего в автобусе находились 43 человека, в основном женщины и дети. По последним данным, погибли 20 человек, 11 ранены.