В Оше упала карусель, есть пострадавшие

15 мая 2017, 9:04 Комментарии

В Оше в результате падения карусели в парке имени Навои пострадало три человека, один в реанимации. Об этом K-News сообщили в УВД столицы.

По данным милиции, несчастный случай произошел 14 мая примерно в 17:00.

"В момент падения на карусели находились 10 человек, из них трое пострадали, один в тяжелом состоянии находится в реанимации. На место выезжала оперативно-следственная группа УВД Оша, в том числе руководство ведомства. В настоящий момент в парке производится осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы", – рассказали в милиции.