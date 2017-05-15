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В Оше упала карусель, есть пострадавшие

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425877-ru.html

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15 мая 2017, 9:04       Комментарии

В Оше в результате падения карусели в парке имени Навои пострадало три человека, один в реанимации. Об этом K-News сообщили в УВД столицы.
По данным милиции, несчастный случай произошел 14 мая примерно в 17:00.
"В момент падения на карусели находились 10 человек, из них трое пострадали, один в тяжелом состоянии находится в реанимации. На место выезжала оперативно-следственная группа УВД Оша, в том числе руководство ведомства. В настоящий момент в парке производится осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы", – рассказали в милиции.

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