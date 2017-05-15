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Спецслужбы Великобритании предупредили о новых возможных атаках WannaCry

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/spetss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425876-ru.html

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15 мая 2017, 9:15       Комментарии

Британские спецслужбы считают, что в зоне риска заражения вирусом WannaCry, уже затронувшим сотни тысяч пользователей, — более миллиона компьютеров по всему миру. По данным специалистов, за прошедшей массовой кибератакой стоит организованная преступная группировка. Об этом пишет "Лайф", со ссылкой на Financial Times.
Как заявил руководитель британского Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин, спецслужбы располагают данными, что помимо атаки на серверы медучреждений была попытка нанести урон серверам других отраслей. Всего, по информации ведомства, в зоне риска заражения вирусом по-прежнему находятся около 1,3 млн компьютеров по всему миру.
"За кибератакой стоит организованная преступная группировка. Мы располагаем определенными данным об организаторах кибератаки, однако пока не будем ее раскрывать", — добавил Мартин.
Напомним, кибератакам подверглись государственные структуры и организации сразу нескольких государств. В частности, вирусу WannaCry удалось парализовать работу телекоммуникационной сети Испании и здравоохранительной системы Великобритании. Остановить распространение вируса удалось 22-летнему Маркусу Хатчинсу, который заявил, что он справился с вирусом лишь на некоторое время.
Британские СМИ в случившемся заподозрили Россию.

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