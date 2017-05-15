Столичную улицу Осмонкула временно закроют

15 мая 2017, 9:26 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Осмонкула закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По данным Управления капитального строительства, закрыто дорожное движение на улице Осмонкула от улицы Огонбаева до проспекта Чуй.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осеннее-зимнем. Ремонтные работы завершатся 4 июня. Мэрия Бишкека просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.