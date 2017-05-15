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Столичную улицу Осмонкула временно закроют

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/stolic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425875-ru.html

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В связи с реконструкцией в Бишкеке закроют улицу Чолпон-Атинскую

15 мая 2017, 9:26       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Осмонкула закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.
По данным Управления капитального строительства, закрыто дорожное движение на улице Осмонкула от улицы Огонбаева до проспекта Чуй.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осеннее-зимнем. Ремонтные работы завершатся 4 июня. Мэрия Бишкека просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

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