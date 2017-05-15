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В Оше упала карусель, есть пострадавшиеВ Оше упала карусель, есть пострадавшиеПрогноз погоды: в Бишкеке жараПрогноз погоды: в Бишкеке жара

В Европоле предсказали новую волну кибератак

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359810_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425874-ru.html

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15 мая 2017, 8:56       Комментарии

В результате атаки хакеров пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах. Об этом сообщил глава Европейского полицейского агентства Роб Уэйнрайт, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.
Он также удивился, что так мало людей перевели хакерам деньги. Уэйнрайт добавил, что "организациям во всех секторах необходимо принять серьезные меры безопасности" и обновить свои системы.
"В данный момент мы находимся в условиях растущей угрозы. Число [пострадавших] растет. Вызывает беспокойство то, насколько их число еще может вырасти, когда люди придут на работу и включат утром в 15 мая свои компьютеры", - сказал глава Европола.
Хакерские атаки​ были совершены во всем мире 12 мая. Им подверглись, в частности, серверы больниц Великобритании, крупнейший железнодорожный оператор Германии, французский автопроизводитель ​Renault и другие.

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